موسيماني يودع الأهلي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعدما نجح في إعادته إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، أعلن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، مدرب النادي الأهلي، رحيله عن الفريق.

وكتب موسيماني عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «تم إنجاز المهمة، وتم تسليم المشروع، خلال 8 أشهر في بلد جديد وقارة جديدة ودوري مختلف».

وأضاف: «بالعربية يقولون خالصة، ومعنى ذلك يمكن القول تمت وانتهت.. شكرا على تكليفي بهذه المهمة الصعبة، التحية مع السلام» .

وعبر بيتسو موسيماني عن سعادته بمهمته الناجحة مع فريق الأهلي، خاصة بعد قيادته الفريق للتأهل إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد موسم واحد قضاه في دوري يلو الدرجة الأولى.

وينتهي عقد موسيماني مع الأهلي بنهاية الموسم الكروي الجاري، لذلك فإن إدارة النادي ستبدأ البحث عن مدرب جديد يقود الفريق خلال الموسم المقبل.

وتبقت للفريق الأهلاوي 3 مباريات في الموسم الجاري أمام الشعلة والقادسية والحزم.