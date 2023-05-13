الزعيم يحقق كأس الملك أمام الوحدة بذكرى نصر 2015

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، توج ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، فريق الهلال بكأس خادم الحرمين أمس الأول بعد فوزه على الوحدة. وأنقذ الهلال موسمه من حالة صفرية لم يعهدها منذ الخروج بموسم صفري للمرة الأولى موسم «2018-2019»، بعد نجاحه مساء الجمعة في تحقيق بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد انتصاره على فريق الوحدة بركلات الترجيح بـ(7/6)، حيث تعادل الفريقان في الأشواط الأصلية بهدف لمثله، مسجلا الرقم الثاني في تحقيق اللقب بركلات الترجيح بعد نهائي 2015، ومتجاوزا أندية الأهلي والاتحاد والفيحاء التي حسمت اللقب مرة واحدة بركلات الترجيح.

وأصبح الهلال أكثر الفرق تحقيقا لبطولة كأس الملك منذ عودتها بنظامها الجديد عام 2008 بـ 4 متجاوزا 3 أندية: الأهلي، والاتحاد، والشباب التي حققت اللقب 3 مرات.

وزاد الهلال في عدد بطولاته بـ 66 بطولة بعد أن بلغ عمره الـ 65، وجاء الرقم البطولي الجديد والعاشر له في التحرر من قيد المساواة مع الاتحاد وبفارق 3 ألقاب عن النادي الأهلي صاحب الريادة في الألقاب الملكية بـ 13 كأسا. وما أشبه الليلة بالبارحة فقد كرر الهلال، قصة موسم 2014-2015 حين خسر كل الألقاب بعد فقدانه بطولة الدوري لمصلحة النصر، وخسارة نهائي آسيا، وكأس ولي العهد، لينقذ موسمه في النهاية بلقب كأس الملك أمام منافسه التقليدي النصر بضربات الترجيح على ملعب مدينة الملك عبدالله ليصبح أكثر الأندية السعودية تحقيقا للبطولات على هذا الملعب بالرغم من أن مقر النادي في العاصمة الرياض.

مايو شهر البطولات الهلالية

يعد شهر مايو أفضل الأشهر الميلادية الهلالية، حيث تعد أغلب بطولاته الـ66 تحققت في هذا الشهر، حيث حقق فيها 18 لقبا كرويا، حيث حقق الفريق 7 بطولات في بطولة كأس الملك أعوام 1980، 1982، 1984، 1989، 2002، 2017 و2023، وحقق بطولة كأس ولي العهد 3 مرات أعوام 1995، 2000 و2005 كما فاز الفريق بلقب الدوري 7 مرات في شهر مايو، أعوام؛ 1977، 1979، 1990، 2008، 2011، 2017 و2021، إضافة إلى تتويجه بلقب كأس السوبر السعودي المصري في2001.

دياز ينفذ بجلده

استطاع المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز إنقاذ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من الخروج بموسم صفري، بعد أن ودع كأس السوبر السعودي من نصف النهائي، وخسر نهائي دوري أبطال آسيا، وابتعد عن المنافسة على صدارة دوري روشن السعودي، والذي وقف على 11 نهائيا لم يكتب منها إلا ثلاث بطولات، حيث إن النحس البطولي لازم العجوز الأرجنتيني في 9 بطولات.

وخسر دياز خلال في فترته التدريبية الأولى مع الهلال، لقب دوري أبطال آسيا عام 2017، بعد الهزيمة أمام أوراوا ريد دياموندز الياباني، بعد تعادله ذهابا بهدف لمثله، وخسارة مباراة الإياب بهدف نظيف، ليخسر اللقب.

كما خسر نهائي كأس السوبر السعودي مع فريق الاتحاد عام 2018، بعد الهزيمة أمام الهلال (1/2)، ومع فريق النصر الإماراتي نهائي كأس الخليج العربي الإماراتي عام 2021، بعد الهزيمة بركلات الترجيح أمام شباب الأهلي بنتيجة (4/ 5).

ولم يستطع دياز الحصول على كأس الملك مع الهلال، وخسر النهائي أمام الفيحاء بركلات الترجيح (4/2)، في بطولة عام 2021، وذلك بعد عودته لتدريب الفريق في فترته الثانية.

وفي فبراير الماضي خسر من ريال مدريد بنتيجة (5/3) في نهائي كأس العالم للأندية، كما خسر أمام أوراوا الياباني الأسبوع الماضي في نهائي دوري أبطال آسيا، كرابع نهائي يخسره مع الهلال.

أهداف هلالية حاسمة

لم يكن هدف اللاعب علي البليهي الذي أدرك فيه التعادل للهلال أمام الوحدة في نهائي كأس الملك عندما أدرك التعادل في الوقت بدل الضائع عند الدقيقة 90+9. الأول من نوعه ولن يكون الأخير في ظل الحضور الهلالي المستمر في النهائي فالذاكرة التاريخية تحتفظ بالعديد من الأهداف الحاسمة والتي لن ينساها التاريخ البطولي التي بدأت تشكل خيوطها قبل 59 سنة، وتحديدا في حسم بطولة كأس الملك موسم 1964 كأول النهائيات التي تشهد الأهداف الهلالية الحاسمة والتي استمرت حتى موسم 2023.

اليد الطولى والقفاز الأعلى

لعب الحارس عبدالله المعيوف دورا كبيرا في تحقيق بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم الحالي بعد أن تصدى إلى 3 ركلات ترجيحية أمام فريق الوحدة، مواصلا حضوره في ذلك ومقدرته في التصدي لركلات الترجيح معيدا بذلك ذكريات بطولة سوبر لوسيل أمام الزمالك المصري الذي أقيم في سبتمبر 2022.

أهداف هلالية حاسمة:







أول هدف حاسم للهلال سجله مبارك عبدالكريم في نهائي كأس الملك عام 1384 قبل أن يحسم الهلال المباراة بركلات الترجيح.



موسم 1397 سجل عبدالرحمن بشير (الغول) هدفا في الدقيقة 95 أمام النصر مهد بطولة الدوري للهلال.



موسم 1404 بمسابقة كأس الملك سجل خالد الغانم هدف التعادل قبل نهاية المباراة أمام الشباب بدور الأربعة قبل أن يفوز بركلات الترجيح ويتأهل للنهائي ويتغلب على الأهلي 4/0.



هدف التعادل الذي سجله سامي الجابر أمام الشباب في الدقيقة 90 بنهائي الدوري عام 1418 قبل أن يفوز الهلال بالهدف الذهبي الحاسم لعبدالله الجمعان.



في بطولة النخبة العربية عام 2001 سجل سامي الجابر هدفا ثمينا في الدقيقة 91 أمام الصفاقسي التونسي في المباراة التي انتهت (4/1) مكنه من نيل اللقب بعد تعادل النصر مع الجيش السوري (2/2).



موسم 2007 سجل الهلال هدفين في الثواني الأخيرة في آخر 7 مباريات كان لهما الفضل في نيل اللقب، حيث سجل ياسر القحطاني هدف الفوز في الدقيقة 93 أمام الأهلي، وسجل الكنغولي ليلو هدف الفوز أيضا في الدقيقة 93 أمام الحزم ليحافظ على الأمل ويحسم الأمر بالفوز أمام الاتحاد في آخر المواجهات.



نهائي كأس الملك 2014 شهد الهدف الشهير لمحمد جحفلي وهو هدف التعادل أمام النصر في الدقيقة 119 قبل أن يحسم الهلال اللقب بركلات الترجيح.



الدوري عام 2016 في الدقيقة 97 سجل ياسر القحطاني هدفا حاسما أمام الفتح ليقرب الهلال من حسم اللقب قبل نهايته بخمس جولات.



موسم 2019 في الجولة 19 سجل إدواردو هدف الفوز أمام الاتحاد في الدقيقة 93، وسجل قوميز هدف الفوز أمام الفتح في الدقيقة 87 في الجولة 24 قبل أن يحسم اللقب في الجولة 28 أمام الحزم.



بدوري موسم 2020 سجل سالم الدوسري هدفا حاسما للهلال في الدقيقة 93 أمام الرائد ليسهل له مهمة المضي قدما لنيل اللقب في ذلك الموسم.



أبرز تصديات المعيوف للركلات ونقطة الجزاء:

موسم 2016 ــ 2017 أمام التعاون في الدوري.

نسخة دوري أبطال آسيا 2017 أمام العين الإماراتي.

نسخة 2017 دوري أبطال آسيا أمام أوراوا الياباني.

2019 في دور ربع النهائي لبطولة أندية العالم أمام الترجي التونسي.

2019 أمام السد القطري دوري أبطال آسيا في الدقيقة الـ95.

2022 نهائي كأس لوسيل تصدى لركلتي ترجيح.

خسائر الوحدة: