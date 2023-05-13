كويلار يقترب من إنتر ناسيونال البرازيلي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت تقارير صحفية برتغالية أن نادي إنتر ناسيونال البرازيلي قد بدأ مفاوضاته مع إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، بشأن رحيل نجم خط وسط «الزعيم»، الكولومبي غوستافو كويلار، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت صحيفة «UOL « البرتغالية في تقرير نشرته، إلى أن إدارة النادي البرازيلي استأنفت مفاوضاتها مع النادي السعودي لضم كويلار، الذي كان هدفا للفريق في فترة الانتقالات الماضية.

وأضافت الصحيفة البرتغالية، بأن الكولومبي أعرب عن رغبته في مغادرة الهلال، وهو ما جعل الإدارة الهلالية تبدأ مفاوضاتها مع النادي البرازيلي، للاتفاق على رحيل نجم خط وسط الفريق.

وأوضحت في تقريرها أن طاقم المفاوضات البرازيلي قد تلقى إشارة إيجابية من نادي الهلال ورئيسه بن نافل، ببيع اللاعب، بشرط دفع مبلغ 5 ملايين يورو للاستغناء عن الكولومبي.

يذكر أن الكولومبي غوستافو كويلار انضم إلى الهلال من فلامينغو البرازيلي في صيف 2019، وينتهي عقده في 2024.