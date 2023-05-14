شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم السبت 13 / 5 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل النادي الأهلي موقف محمد الشناوي، قائد الفريق الأحمر، بعد شكواه من آلام فى عضلة السمانة فى نهاية مباراة فريقه أمام الترجي التونسي أمس، الجمعة، فى ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وموقفه من اللحاق بمباراة العودة الجمعة المقبل باستاد القاهرة.

وأكد المصدر أن الشناوي اشتكى من آلام فى عضلة السمانة ولكنها إصابة بسيطة وحالته مطمئنة للغاية، ولا توجد أزمة من مشاركته فى موقعة الإياب بالقاهرة بشكل طبيعي.

يعقد مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، جلسة مع لاعبيه يوم الإثنين المقبل في بداية التحضير لمباراته ضد الترجي التونسي يوم الجمعة المقبل في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، للحديث عن بعض الأمور الخاصة بالتحضير لموقعة العودة ضد بطل تونس. ويتحدث كولر مع لاعبي الأهلي عن ضرورة نسيان نتيجة مباراة الذهاب ضد الترجي التونسي والتركيز على تحقيق نتيجة إيجابية في موقعة الإياب بالقاهرة، وتأكيد صعود الأهلي إلى الدور النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

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