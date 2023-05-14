شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصرى بعد مباراة الزمالك والإسماعيلى اليوم السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجمد رصيد الزمالك عند النقطة 43 في المرتبة الرابعة، بينما ارتفع رصيد الإسماعيلي عند النقطة 29 في المرتبة الـ14 ليبتعد خطوة كبيرة عن شبح الهبوط، بعد المواجهة التي جمعت الفريقين اليوم السبت.

وحقق فريق الإسماعيلي انتصارا ثمينا على الزمالك في بطولة الدوري، بعد 5 سنوات من آخر انتصاراته على الفريق الأبيض، والذى يعود لتاريخ 2 أبريل 2018.

ولم يفز الإسماعيلي على الزمالك فى آخر 10 مواجهات منذ لقاء الفريقين يوم 2 أبريل 2018، حينما فاز الدراويش على الفارس الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الدوري سجلها محمود متولى وكريم بامبو وإبراهيم حسن، وسجل هدف الزمالك معروف يوسف.

سجل هدفي الإسماعيلى، ياو أنور فى الدقيقة 20 من عمر اللقاء، وسجل محمد أشرف روقا، لاعب الزمالك، الهدف الثانى للدراويش بالخطأ فى مرماه، وشهدت الدقيقة 38 سجل إبراهيما نداى هدف الزمالك الوحيد.