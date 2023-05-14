شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مباراة الزمالك والإسماعيلى اليوم السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما زال مابولولو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، يتصدر جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى الممتاز، برصيد 13 هدفاً، بعد مباراة الزمالك والإسماعيلى اليوم السبت.

وحقق فريق الإسماعيلي انتصارا ثمينا على الزمالك في بطولة الدوري، بعد 5 سنوات من آخر انتصاراته على الفريق الأبيض، والذى يعود لتاريخ 2 أبريل 2018.

لم يفز الإسماعيلي على الزمالك فى آخر 10 مواجهات منذ لقاء الفريقين يوم 2 أبريل 2018، حينما فاز الدراويش على الفارس الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الدوري سجلها محمود متولى وكريم بامبو وإبراهيم حسن، وسجل هدف الزمالك معروف يوسف.

سجل هدفي الإسماعيلى، ياو أنور فى الدقيقة 20 من عمر اللقاء، وسجل محمد أشرف روقا، لاعب الزمالك، الهدف الثانى للدراويش بالخطأ فى مرماه، وشهدت الدقيقة 38 سجل إبراهيما نداى هدف الزمالك الوحيد.

وجاء ترتيب هدافى الدورى المصري بعد مباراة اليوم السبت كالتالي:

مابولولو الاتحاد السكندري 13

أحمد الشيخ غزل المحلة 10

محمد حمدى زكى أسوان 10

أحمد سيد زيزو الزمالك 9

رزقي حمرون فاركو 8

محمد شريف الأهلي 8

محمد حمدي بيراميدز 8

رفيق كابو إنبي 8