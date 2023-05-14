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القاهرة - سامية سيد - 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم السبت 13 مايو 2023، حيث شهدت الساحة العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها موقف محمد الشناوي من مباراة الأهلى أمام الترجي.

موقف محمد الشناوي من مباراة الأهلى أمام الترجي

كشف مصدر داخل النادي الأهلي موقف محمد الشناوي، قائد الفريق الأحمر، بعد شكواه من آلام فى عضلة السمانة فى نهاية مباراة فريقه أمام الترجي التونسي أمس، الجمعة.

الإسماعيلى يهزم الزمالك 2 / 1 فى الدورى المصرى

حقق فريق الإسماعيلى فوزًا غاليًا على الزمالك، بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما، مساء اليوم، السبت، على استاد الإسماعيلية، فى إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدورى.

مدير منتخب مصر: استياء من عدم رد الكاف بشأن مباراة غينيا بالمغرب قال محمد غرابة، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، إن هناك عدم عدالة من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بشأن طلب المنتخب بتعديل موعد مباراة مصر وغينيا. فاز فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على شبيبة كينشاسا الكونغولي بنتيجة 51 / 29 فى ثالث مواجهاته ببطولة كأس الكؤوس الأفريقية التى ينظمها النادى الأهلى بفرع الجزيرة. منتخب الشاطئية يفوز على قيرغيزستان 6 / 2 فى كأس العرب حقق منتخب مصر للكرة الشاطئية، بقيادة مصطفى لطفى، فوزا على قيرغيزستان بستة أهداف مقابل هدفين، أحرز الأهداف كل من، عبد الرحمن حسن الشافعى "هدفين" ومصطفى صاصا "هدفين" وحسان محمد والحسينى طه. الزمالك يهزم شبيبة كينشاسا الكونغولي فى بطولة الكؤوس الأفريقية لليد

كريستو يتخلف عن العودة مع بعثة الأهلى بسبب مونديال الشباب بالأرجنتين

يتخلف محمد الضاوى كريستو لاعب النادى الاهلى عن العودة للقاهرة مع بعثة فريقه اليوم السبت بعد انتهاء مباراة الترجى التونسى أمس، حيث ينضم اللاعب لمعسكر منتخب بلاده الذى يستعد للمشاركة في كأس العالم للشباب.

لجنة التعاقدات بالمصرى تبدأ بمراجعة عقود اللاعبين قبل نهاية الموسم