شكرا لقرائتكم خبر عن نهائى دورى أبطال أفريقيا وراء مطالبة منتخب مصر بتعديل موعد مباراة غينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب اتحاد الكرة المصري بتغيير موعد مباراة منتخب مصر وغينيا من 14 يونيو إلى 20 يونيو المقبل في الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات الكان 2024 بكوت ديفوار.

وعلم ”الخليج 365” أن فرص وصول الأهلى لنهائي دوري أبطال أفريقيا هي أحد الأسباب التي يستند عليها اتحاد الكرة في مخاطبته للكاف بتعديل موعد مباراة غينيا.

ومن المقرر أن يخوض الأهلى نهائي أفريقيا أمام الفائز من مباراة صن داونز والوداد، أحد يومي 11 و12 يونيو، المقبل في حال تجاوز محطة الترجي في نصف النهائي، وهو ما يصعب لحاق لاعبي الأهلى بالمعسكر وخوض المباراة أمام غينيا.

كان محمد غرابة، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، قال إن هناك عدم عدالة من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بشأن طلب المنتخب بتعديل موعد مباراة مصر وغينيا، ضمن مباريات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار العام المقبل.

وأضاف غرابة، فى تصريحات إذاعية، "أرسلنا خطابات للاتحاد الأفريقي لمعرفة موعد مباراة مصر وغينيا ، ولم نلق أى ردود من الكاف، وهناك عدم عدالة بسبب اختيار يوم 14 يونيو لمواجهة منتخب مصر وغينيا فى المغرب، وبالطبع الجدول بالنسبة للأجندة الدولية غير مكتمل، ويجعلنا فى موقف صعب بالنسبة للتحضير".

وأشار غرابة إلى أن تونس والمغرب وجنوب أفريقيا، أطراف نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ومنتخباتهم ستخوض مباريات التصفيات يوم 17، أين مصر من العدالة وتكافؤ الفرص؟.. ولأن ممثل مصر النادى الأهلي فى حال التواجد فى المباراة النهائية سيكون لديه مباراة قبل مباراة غينيا بثلاثة أيام.