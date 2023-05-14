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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم السبت 14-5-2023 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها يجرى محمود حمدى الونش، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، أشعة غدا الأحد لتحديد مدى حجم إصابته في الركبة.

الونش مدافع الزمالك يجرى أشعة غدا لتحديد حجم إصابته فى "الركبة"

يجرى محمود حمدى الونش، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، أشعة غدا الأحد لتحديد مدى حجم إصابته في الركبة، وذلك بمعرفة الجهاز الطبي للفريق الأبيض بقيادة الدكتور محمد أسامة.

فاز فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك على نظيره نافال النيجيري بنتيجة 3/0، فى إطار أول مواجهاته بالبطولة الأفريقية للأندية المقامة فى تونس. أكد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لفريق الزمالك، أنه يُحيي لاعبي فريقه عقب مباراة الإسماعيلي اليوم في مسابقة الدوري الممتاز، موجهاً النقد إلى لاعبي الدراويش بسبب إضاعة الوقت في الشوط الثاني، موضحا أن الفريقين لم يلعبا 45 دقيقة في الشوط الثاني.

حقق فريق الإسماعيلى فوزًا غاليًا على الزمالك، بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما، مساء اليوم، السبت، على استاد الإسماعيلية، فى إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدورى.