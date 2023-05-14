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القاهرة - سامية سيد - أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 13 مايو 2023، حيث شهدت الساحة العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها مدير منتخب مصر: استياء من عدم رد الكاف بشأن مباراة غينيا بالمغرب.

مدير منتخب مصر: استياء من عدم رد الكاف بشأن مباراة غينيا بالمغرب

قال محمد غرابة، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، إن هناك عدم عدالة من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بشأن طلب المنتخب بتعديل موعد مباراة مصر وغينيا. فاز فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على شبيبة كينشاسا الكونغولي بنتيجة 51 / 29 فى ثالث مواجهاته ببطولة كأس الكؤوس الأفريقية التى ينظمها النادى الأهلى بفرع الجزيرة. منتخب الشاطئية يفوز على قيرغيزستان 6 / 2 فى كأس العرب حقق منتخب مصر للكرة الشاطئية، بقيادة مصطفى لطفى، فوزا على قيرغيزستان بستة أهداف مقابل هدفين، أحرز الأهداف كل من، عبد الرحمن حسن الشافعى "هدفين" ومصطفى صاصا "هدفين" وحسان محمد والحسينى طه. الزمالك يهزم شبيبة كينشاسا الكونغولي فى بطولة الكؤوس الأفريقية لليد

الإسماعيلى يهزم الزمالك 2 / 1 فى الدورى المصرى

حقق فريق الإسماعيلى فوزًا غاليًا على الزمالك، بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما، مساء اليوم، السبت، على استاد الإسماعيلية، فى إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدورى.

موقف محمد الشناوي من مباراة الأهلى أمام الترجي بعد شكواه من آلام بالسمانة

كشف مصدر داخل النادي الأهلي موقف محمد الشناوي، قائد الفريق الأحمر، بعد شكواه من آلام فى عضلة السمانة فى نهاية مباراة فريقه أمام الترجي التونسي أمس، الجمعة.

وصول بعثة الأهلى إلى القاهرة بعد الفوز على الترجى

وصلت بعثة فريق الكرة بالنادى الأهلى، منذ قليل، إلى القاهرة قادمة من تونس بعد الفوز علي الترجى بثلاثية دون رد بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي أقيمت على ملعب حمادي العقربي.

كريستو يتخلف عن العودة مع بعثة الأهلى بسبب مونديال الشباب بالأرجنتين

يتخلف محمد الضاوى كريستو لاعب النادى الاهلى عن العودة للقاهرة مع بعثة فريقه اليوم السبت بعد انتهاء مباراة الترجى التونسى أمس، حيث ينضم اللاعب لمعسكر منتخب بلاده الذى يستعد للمشاركة في كأس العالم للشباب.

لجنة التعاقدات بالمصرى تبدأ بمراجعة عقود اللاعبين قبل نهاية الموسم

بدأت لجنة التعاقدات بالنادي المصري، بمراجعة عقود اللاعبين الذين تنتهي عقودهم قبل نهاية الموسم الجاري، وخاصة إيزي إيميكا، محمد جريندو وإسلام عطية، وذلك لبحث التجديد لهم.

المقاولون العرب يحصن رباعى الناشئين من العروض بعد تألقهم فى الدورى

بدأ نادي المقاولون العرب مراجعة عقود رباعي الناشئين محمد أحمد سيحا، وعمر فايد، وأحمد عاطف قطة، وأحمد فوزى، لتحصينهم ضد العروض بعد ظهورهم بشكل مميز مع الفريق خلال الموسم الجاري.