شكرا لقرائتكم خبر عن سمير عثمان: هدف الإسماعيلى غير صحيح وهناك ركلة جزاء للدراويش لم تحتسب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سمير عثمان، الحكم الدولى السابق، أن هدف الإسماعيلى فى الزمالك غير صحيح لوجود خطأ على لاعب الإسماعيلى، فى المباراة التى جمعتهما اليوم على استاد الإسماعيلية، فى إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدورى الممتاز.

وقال سمير عثمان، فى تصريحات للاستوديو التحليلى بقناة "أون تايم سبورتس": "كان يجب إلغاء هدف الإسماعيلى الأول لوجود خطأ على لاعب الإسماعيلى الذى أعاق نداى وكان يجب إلغاؤه بعد العودة لتقنية الفيديو".

وأضاف سمير عثمان: "الاسماعيلي له ضربة جزاء واضحة بعد تدخل محمد صبحي على محمد هاشم وعدم احتسابها علامة استفهام كبيرة جدا، ومحمد عادل اليوم مكانش فى حالته وهناك أكثر من قرار كان يجب التدخل فيه".

وتابع: "يحب فتح تحقيق مع حكم الـvar .. الجميع شاهد لقطة ضرب محمد صبحي لـ لاعب الاسماعيلي, ركلة جزاء وإنذار محدش في الكرة الأرضية يختلف على ده".

واختتم سمير عثمان تصريحاته قائلا: "أطالب لجنة الحكام برئاسة البرتغالى بيريرا بضرورة عمل دورات لمنح الحكام الجدد رخصة تقنية الفيديو بعد ظهورهم بشكل مميز فى مباريات الكأس".

وحقق فريق الإسماعيلى فوزًا غاليًا على الزمالك، بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما، مساء السبت، على استاد الإسماعيلية، فى إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدورى.

سجل هدفي الإسماعيلى، ياو أنور فى الدقيقة 20 من عمر اللقاء، وسجل محمد أشرف روقا لاعب الزمالك الهدف الثانى للدراويش بالخطأ فى مرماه، وشهدت الدقيقة 38 سجل إبراهيما نداى هدف الزمالك الوحيد.

بهدذه النتيجة يرتفع رصيد الإسماعيلى للنقطة 29 ويستمر فى المركز الـ 14، فيما تجمد رصيد الزمالك عند النقطة 43 ويستمر فى المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى.