شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عقل: 3 قرارات جدلية تكشف غياب الـ VAR فى مباراة الزمالك والإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عادل عقل، الخبير التحكيمى بـ"الخليج 365"، أن لقاء الزمالك والإسماعيلي الذى أقيم مساء السبت باستاد الإسماعيلية شهد العديد من القرارات التحكيمية الجدلية خلال فعاليات اللقاء الذى انتهى بفوز الدراويش 2/1، أدار المباراة طاقم يضم الدولي: محمد عادل حكم ساحة، المساعدان: هاني خيرى – عمرو فتحي، الحكم الرابع محمد غازي، ثنائى الـ"VAR" مدحت مصطفى – محمد عزازى.

الحالات:

- في الدقيقة 8 تغاضى عن إنذار حسام عبد المجيد، مدافع الزمالك، للتهور، ثم عاد عبد المجيد ليرتكب مخالفة أخرى تستوجب أيضا إنذارا في الدقيقة 14.

-هدف الإسماعيلى د 19 الـ"VAR" يتدخل ويستدعى الحكم لشاشة المراجعة على اعتبار أن هناك مخالفة في مرحلة بناء الهجمة "ABB" لصالح الزمالك تدخل غيرمبرر من الـ"VAR" قرار الحكم بهدف صحيح.

- د 49 اتاحة فرصة في توقيت ومكان غير مناسب باعتبار أن المخالفة في منتصف الملعب ثم عاد وأشهر البطاقة الصفراء للاعب الزمالك حاتم سكر.

- د 51 هناك لاعب من الزمالك ولاعب من الإسماعيلى على الأرض الحكم سمح باستمرار اللعب رغم أن سلامة اللاعبين هي أولى مهام الحكم طبقا للقانون.

- د 18 طالب لاعبى الإسماعيلي بركلة جزاء .. الحكم يستمر اللعب قرار صح... د 83 الزمالك طالب بركلة جزاء لمسة يد على مدافع الإسماعيلي وأن استمرار اللعب قرار صحيح من الحكم والـ"VAR" .

- د 75 هناك ركلة جزاء صحيحة وطرد لحارس الزمالك محمد صبحى لركل محمد هاشم لاعب الإسماعيلى بدون كرة داخل الـ18 وكان يجب أن يتدخل الـ"VAR" طبقا للبروتوكول.

- أشهر البطاقة الصفراء لرباعى الإسماعيلى- ياو أنور وشواط وأحمد عادل ومحمد الشبراوى مقابل إنذار وحيد للزمالك من نصيب حاتم سكر، فى الوقت الذى تغاضى الحكم عن إنذار على الأقل لمدافع الإسماعيلى باهر المحمدى للعب بأقصى درجات التهور مع زيزو لاعب الزمالك في د 82.

- أحسن الحكم تقدير الوقت الضائع في نهاية شوطى لمباراة طبقا للقانون.

- ظهر المساعدان بيقظة وتمركز جيد، وأشارا إلى 7 حالات تسلل في توقيت مناسب، وسمحا باستمرار اللعب بشكل جيد في أكثر من هجمة مؤثرة.

- الحكم الرابع أدى مهمه بشكل جيد.

- ثنائى الـVAR.. كان يجب أن يكون هناك يقظة وتركيز أفضل من ما ظهرا عليه خلال اللقاء.