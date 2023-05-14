شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عمر حكما لمباراة الجابون والكونغو بتصفيات أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسندت لجنة الحكام في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، إدارة لقاء الكونغو الديمقراطية والجابون، ضمن الجولة الخامسة لتصفيات كأس الأمم الأفريقية "كوت ديفوار 2023"، إلى طاقم تحكيم مصري.

وجاء الطاقم المصري على النحو التالي: "أمين عمر حكم ساحة، محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه مساعدان، ومحمود البنا حكم رابع".

يحتل الجابون صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، متقدما على منتخب السودان الوصيف بفارق نقطة واحدة، ثم يحتل منتخب موريتانيا المركز الثالث برصيد 5 نقاط، وأخيرا منتخب الجابون (4 نقاط).

على صعيد متصل، نظم البرتغالي فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، زيارات للمناطق واللجان الفرعية للحكام على مستوى الجمهورية، انطلقت يوم 7 مايو الجارى وتخللها اجتماعات مع رؤساء ومديري وأعضاء اللجان الفرعية للحكام.

وكان هدف بيريرا من هذه الاجتماعات وضع معايير العمل ومناقشة خطته وأفكاره لتطوير التحكيم خلال الفترة المقبلة، والوقوف على مستوى إدارة التحكيم في مناطق الجمهورية لتطوير التحكيم المصرى، وجاءت هذه الزيارة بحضور أعضاء لجنة الحكام الرئيسية وعلي رأسهم محمد فاروق نائب رئيس لجنة الحكام وتوفيق السيد وأيمن دجيش عضوا اللجنة وأحمد أبو العلا مدير اللجنة.