شكرا لقرائتكم خبر عن قمصان: الأهلى تعلم من أخطاء الماضى وهدفنا لقب أفريقيا وكل اللاعبين جاهزون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سامى قمصان المدرب العام للنادى الأهلى، أن الفوز على الترجى فى تونس منحنا دافعا كبيرا قبل موقعة الإياب ولكننا لم نتأهل بعد ونحتاج الجماهير فى المباريات المقبلة من أجل مواصلة البحث عن اللقب.

وقال سامى قمصان فى مداخلة مع أحمد شوبير فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "تركيزنا داخل الملعب وعلى الأمور الفنية فقط ولا نفكر فى وجود أو غياب الجمهور وبدأنا المباراة بحثا عن تسجيل هدف يسهل مهمتنا".

وأضاف: "خدنا مباراة الترجى خطوة خطوة والهدف الاول سهل المباراة علينا وبدأنا نسيطر على المباراة وسجلنا الثانى ثم الثالث والحمد لله نتيجة كبيرة ولازلنا لم نتأهل".

وتابع: "مارسيل كولر حابب يعمل تاريخ مع النادى الاهلى ودائما يتحدث عن شخصية الأهلى، وندرك حجم المسئولية والبطولات هدف كولر".

واستطرد: "كولر جعل الجميع يتنافس على التشكيل الأساسى واللاعبون يبذلون مجهودا كبيرا من أجل التواجد فى التشكيل، والتدوير كان سببا فى تلافى أخطاء الموسمين الماضيين، ولدينا أكثر من لاعب جاهز وعلى نفس المستوى فى كل مركز".

وتابع: "الجميع هدفه إسعاد الجماهير التى لا ترغب إلا فى التتويج بالبطولات، ودورى أبطال أفريقيا له رونق خاص عند اللاعبين والجمهور".

وأوضح: "ضياع الفرص وارد حدوثه خصوصا فى حالة التقدم وكلها تأتى لأسباب متغيرة من قرار خاطئ للاعب أو سوء توفيق أو أنانية بعض الشيء وسنعمل على حلها، ولا صحة عما تردد عن وجود عقوبات مالية على أى لاعب أهدر فرص".

وتابع: "هناك فرص لمشاركة كل اللاعبين فى المباريات القادمة وعلى رأسهم أفشة وسافيو، وكريستو لاعب موهوب وواعد وننتظر منه الكثير ولكن صادفه سوء حظ عندما بدأ يشارك أصيب وعندما عاد تم استدعاؤه للمنتخب التونسى، فهو يتم إعداده للدخول معانا خاصة أن سنه صغير".