وسائل إعلام تكشف التشخيص المبدئي لإصابة الونش في مباراة الزمالك والإسماعيلي

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت وسائل إعلامية عن التشخيص المبدئي لإصابة قلب دفاع الفريق الأول بنادي الزمالك، محمود حمدي الونش، والتي تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام الإسماعيلي مساء السبت.

وكان الإسماعيلي قد حقق فوزا هاما على الزمالك بهدفين مقابل هدف، في مباراة أقيمت مساء السبت على ملعب الإسماعيلية، في الجولة 27 من بطولة الدوري المصري.

وعانى "الونش" من إصابة تعرض لها في الدقيقة 61 من عمر اللقاء بسبب تدخل قوي من ياو أنور جناح الدراويش مما تسبب في دفع أوسوريو بسيد نيمار كبديل له.

ونقل موقع "بطولات" عن مصدر داخل نادي الزمالك قوله إن إصابة محمود حمدي الونش عبارة عن تورم في الركبة نتيجة كدمة قوية.

وأضاف المصدر أنه من المنتظر أن يخضع "الونش" للأشعة لتحديد حجم الإصابة ومدة الغياب عن الملاعب.

ويحتل الزمالك المركز الرابع بـ43 نقطة في جدول ترتيب الدوري، بينما يتواجد الإسماعيلي في المركز الرابع عشر بـ29 نقطة.