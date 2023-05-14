«أفسدوا متعة كرة القدم».. مدرب الزمالك يفتح النار على لاعبي الإسماعيلي.. ويؤكد: «من لن يستطيع لعب 90 دقيقة لا وجود له معي»

الشارقة - اميمة ياسر -

شن المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، هجوما قويا على لاعبي الإسماعيلي، بعد المباراة التي جمعت بين الفريقين، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان الإسماعيلي قد حقق فوزا هاما على الزمالك، بثنائية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء السبت على ملعب الإسماعيلية، في الجولة 27 من بطولة الدوري المصري.

وخلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، قال أوسوريو: "أقدم التحية للاعبي فريقي، لاعبو الإسماعيلي أضاعوا الوقت في الشوط الثاني، الفريقان لم يلعبا 45 دقيقة في الشوط الثاني".

وأضاف المدرب الكولومبي: "كنا نريد أن نلعب كرة القدم، ولكن المنافس كان يريد إضاعة الوقت، ولاعبو الإسماعيلي أهدروا وقتا كثيرا وهذا يفسد متعة كرة القدم، والمنافس فاز بطريقته".

وتابع مدرب الزمالك: "بالنسبة لي أي لاعب لا يستطيع أن يشارك لمدة 90 دقيقة لن يكون متواجدًا معي، ومحمود عبد الرازق شيكابالا كان قادرا على المشاركة في المباراة بأكملها".

وواصل: "قبل المباراة علمت أن رقم ٦ في الإسماعيلي سيرجي أكا هو أبرز لاعبي الفريق، وكنت ارغب في إيقافه، لذلك دفعت بحسام عبد المجيد في وسط الملعب للحد من خطورته".

وأوضح أوسوريو: "الزمالك خسر كرات كثيرة في وسط الملعب، ولابد من زيادة التركيز في الفترة المقبلة وتلافي الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون".

وعن إصابة مدافع الزمالك محمود حمدي الونش، قال أوسوريو: "غدًا الأحد ستتضح الرؤية بالنسبة لإصابة الونش، وأتمنى أن تكون بسيطة".