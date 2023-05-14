شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يستدرج غزل المحلة فى افتتاح الجولة الـ28 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق سيراميكا فى الثامنة مساء اليوم، الأحد، فريق غزل المحلة باستاد القاهرة الدولى، فى إطار افتتاح منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدورى المصرى لكرة القدم.

ويدخل الفريقان اللقاء بمعنويات منخفضة، حيث خسر سيراميكا أمام الزمالك فى آخر جولة بالدورى، بينما خسر غزل المحلة أمام سموحة بثنائية فى نفس الجولة.

ويسعى التونسى معين الشعبانى، المدير الفني لفريق سيراميكا، لاستغلال الحالة المعنوية العالية للاعبين بعد الفوز الكبير على دكرنس بخماسية في كأس مصر، لتعديل المسار في بطولة الدورى وتحقيق الفوز الغائب منذ 7 جولات في المسابقة، وطالب اللاعبين بضرورة بذل أقصى جهد من أجل الفوز والثلاث نقاط، وحذر لاعبيه من انتفاضة المحلة خاصة بعد تغيير الجهاز الفني.

ويحتل فريق سيراميكا المركز الثانى عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 30 نقطة، جمعها من 26 مباراة حتى الآن، حيث فاز في 6 مواجهات وتعادل في 12 لقاء وخسر 8 مباريات، سجل لاعبوه 27 هدفا واستقبلت شباكهم 26 هدفا.

وفى المقابل، يسعى رضا شحاتة، المدير الفني لفريق غزل المحلة، لتغيير الأوضاع بعدما عكف في الأيام الماضية على تصحيح الأخطاء الدفاعية خلال التدريبات الجماعية لتحسين نتائج الفريق وضمان البقاء فى بطولة الدورى الممتاز، وطالب اللاعبين بإخراج اقصى جهد لديهم من أجل إسعاد جماهير المحلة، متسلحا بوعد مجلس الإدارة بصرف مكافآت مضاعفة للفوز بالمباراة وعودة الفريق مرة أخرى للانتصارات، خاصة بعد تأزم وضع الفريق فى بطولة الدوري.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الثالث عشر فى جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 30 نقطة، بعد الفوز فى 8 مباريات والتعادل فى 6 مباريات والهزيمة فى 13 مباراة.