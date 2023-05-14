شكرا لقرائتكم خبر عن "زوران" ينقب عن ثلاث نقاط بحقول إنبى رغم الغيابات المؤثرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغادر فريق الاتحاد السكندري مدينة الإسكندرية اليوم الأحد عند الساعة الثانية بعد الظهر متوجها لمدينة القاهرة، بعد أن يؤدي اللاعبون المستبعدون من القائمة تدريبهم في تمام الساعة الواحدة، وذلك استعدادا للقاء فريق إنبي ضمن الجولة 28 بالدوري المصري الممتاز المقرر له يوم الاثنين القادم في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة بملعب بترو سبورت.

ويعاني سيد البلد تحت إشراف مديره الفني الصربي زوران مانولوفيتش من كم غيابات مؤثرة في الفريق وتتمثل أهم الغيابات للفريق أمام إنبي غياب صمام الأمان لفريق الاتحاد السكندري هذا الموسم وصاحب الروح العالية محمود علاء، وذلك لتراكم البطاقات الصفراء "ثلاث بطاقات صفراء".

كما يغيب عن الاتحاد اللاعب محمد فارس للإصابة ولاستكمال العلاج التأهيلي اللاعب محمد محمود الذي عاد للتدريبات التأهيلية وتستمر معه لمدة من أسبوع إلى 10 أيام بينما يغيب لاسباب فنية الثلاثي:

السيد سالم – كازيتو – والظهير الأيمن الأساسي في المباريات السابقة هشام صلاح.

وجدير بالذكر أن الاتحاد يحتل المركز الخامس برصيد 40 نقطة ويفصله عن المركز الرابع الذي يحتله نادي الزمالك 3 نقاط، بينما إنبي يحتل المركز العاشر برصيد 33 نقطة وتحسنت نتائجه مؤخرا على يد مدربه الشاب تامر مصطفى.