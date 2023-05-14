شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فوزى يخضع لعملية جراحية غدا ويغيب 3 أسابيع عن الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور مجدي باز، رئيس الجهاز الطبي لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي، أن محمد فوزي، حارس مرمى الدراويش، تعرّض لقطع في الغضروف الخارجي الركبة خلال مباراة فريقه أمام الزمالك بالدوري الممتاز.

وأضاف باز، في تصريحات للمركز الإعلامي بالنادى الإسماعيلى: "الحارس سيخضع لجراحة اليوم الأحد، على أن يعود للتدريبات بعد ثلاثة أسابيع ويبدأ عمليات التأهيل من الإصابة".

وتابع: "الفريق يعاني من تعدد الإصابات نتيجة ضغط المباريات، لكن هناك برنامجا تأهيليا لكل لاعب لضمان عودته لصفوف الفريق في أسرع وقت ممكن".

وحقق فريق الإسماعيلى فوزًا غاليًا على الزمالك، بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما، مساء السبت، على استاد الإسماعيلية، فى إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدورى.

سجل هدفي الإسماعيلى، ياو أنور فى الدقيقة 20 من عمر اللقاء، وسجل محمد أشرف روقا لاعب الزمالك الهدف الثانى للدراويش بالخطأ فى مرماه، وشهدت الدقيقة 38 سجل إبراهيما نداى هدف الزمالك الوحيد.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الإسماعيلى للنقطة 29 ويستمر فى المركز الـ 14، فيما تجمد رصيد الزمالك عند النقطة 43 ويستمر فى المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى.