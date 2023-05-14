شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يؤجل البت فى العروض الودية للمنتخب بسبب موعد مواجهة غينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني، تأجيل البت في العروض الودية التي تلقاها المنتخب لإقامة مباراة ودية في يونيو المقبل على هامش التوقف الدولى واستعدادا لمواجهة غينيا.

جاء قرار فيتوريا بتأجيل الرد على العروض الودية بسبب صدمة تحديد موعد مباراة المنتخب مع غينيا والتي تلقاها الجهاز الإداري للمنتخب أمس بتحديد يوم 14 يونيو موعدا للمواجهة.

وكان المنتخب قد تلقى عدة عروض ودية، بعضها ما زال قائما، ومن ضمن هذه العروض ودية مع المغرب، وأخرى مع البرازيل، ومع المكسيك ومع صربيا وباراجواي وماليزيا.

من جانبه، كشف محمد غرابة، مدير منتخب مصر، أن اتحاد الكرة سيتقدم باحتجاج رسمى للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بسبب موعد مباراة الفراعنة مع منتخب غينيا.

وقال غرابة: "خاطبنا الكاف مرتين بعد معسكر مارس الماضي لمعرفة موعد ومكان إقامة مباراة غينيا، ولكن لم يتم الرد، وأرسلنا خطاباً لمنتخب غينيا وفوجئنا بالرد أمس بأن المباراة يوم 14 ولديهم مباراة ودية يوم 17 مع البرازيل".

وأضاف غرابة: "أهنئ الأهلي بالفوز على الترجي فهو ممثل مصر فى أفريقيا وله كل الدعم، نهائي دوري الأبطال يوم 11 أو 12 يونيو، سواء كان طرف النهائي الوداد أو صن داونز سيعاني اللاعبون من الإجهاد بسبب السفر للمغرب أو جنوب أفريقيا".

وتابع مدير منتخب مصر: "ندرس الأمر منذ فترة ولدينا عروض لمباريات ودية لم نستقر على موعدها بسبب عدم وضوح الرؤية حول مباراة غينيا".

واختتم غرابة تصريحاته قائلا: "اليوم سنقدم احتجاج رسمى للكاف على موعد مباراة غينيا وخلال يومين أو ثلاثة أيام سيصل الرد".