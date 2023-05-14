شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يختتم استعداداته بالإسكندرية لمواجهة الداخلية فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر
وكان المصري قد فسخ تعاقده بالتراضي مع الثنائي، شريف دابو، والنيجيري أنتوني أكبوتو بالتراضي، وذلك لعدم حاجة الفريق لخدماتهم.
وحرص الجهاز الفني للنادي المصري، بقيادة ميمي عبد الرازق المدير الفني للفريق، على عقد عدة جلسات نفسية مع اللاعبين، وذلك لتحفيزهم على استعادة الانتصارات في الدوري بعد تراجع النتائج خلال الفترة الماضية وآخرها الهزيمة أمام أسوان بثلاثية نظيفة.
ويستعد النادي المصري لمواجهة الداخلية في المباراة التي تجمع الفريقين، في السابعة مساء غدا الاثنين على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدوري، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بفوز المصري بهدف نظيف.
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