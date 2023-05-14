شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يختتم استعداداته بالإسكندرية لمواجهة الداخلية فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الكرة الأول بالنادي المصري استعداداته اليوم، الأحد، لمواجهة الداخلية فى الدوري، ودخل المصري معسكراً مغلقا ببرج العرب استعدادا للقاء المرتقب، والذى يعد أول ظهور للجهاز الفني الجديد فى البطولة المحلية، وذلك بعد الفوز فى دور الـ32 بكأس مصر على بترول أسيوط بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ووضع مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة كامل أبو علي، شرطا رئيسياً للموافقة على رحيل أى لاعب عن الفريق خلال الفترة المقبلة، وهو أن يتم فسخ التعاقد بالتراضي والتنازل بشكل رسمي عن المستحقات أو تسويتها مع النادى، تحسباً للقضايا التي يتم رفعها من قبل اللاعبين ضد النادي والتي كلفت المصري الكثير من الغرامات الفترة الماضية.

وكان المصري قد فسخ تعاقده بالتراضي مع الثنائي، شريف دابو، والنيجيري أنتوني أكبوتو بالتراضي، وذلك لعدم حاجة الفريق لخدماتهم.

وحرص الجهاز الفني للنادي المصري، بقيادة ميمي عبد الرازق المدير الفني للفريق، على عقد عدة جلسات نفسية مع اللاعبين، وذلك لتحفيزهم على استعادة الانتصارات في الدوري بعد تراجع النتائج خلال الفترة الماضية وآخرها الهزيمة أمام أسوان بثلاثية نظيفة.

ويستعد النادي المصري لمواجهة الداخلية في المباراة التي تجمع الفريقين، في السابعة مساء غدا الاثنين على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدوري، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بفوز المصري بهدف نظيف.