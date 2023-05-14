شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك القادمة أمام أسوان فى الدوري والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني لنادى الزمالك بقيادة الكولومبي أوسوريو صفحة مباراة الإسماعيلى التى أقيمت مساء السبت باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري ، وذلك من أجل الاستعداد لمواجهة أسوان فى الجولة الجديدة للمسابقة.

وتأهل الزمالك إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر، عقب فوزه أمام بروكسي 3 / 2 في المواجهة التي جمعتهما على ملعب استاد القاهرة، في إطار مباريات دور الـ32، في مباراة شهدت اللجوء للأوقات الإضافية عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2/2.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام أسوان

ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان المقرر لها الثامنة مساء الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وأسوان

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وأسوان في الدوري المصري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.