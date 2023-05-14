بحالتين طرد.. صن داونز يفرض التعادل على الوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر -

تعادل الوداد المغربي مع نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، بدن أهداف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت على ملعب مركب محمد الخامس، في ذهاب الدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وشهدت المباراة حالتين طرد لثنائي صن داونز مايما وأليندي، بسبب التدخل المتهور على لاعبي الفريق المغربي.

وسيكون الوداد في حاجة إلى الفوز بأي نتيجة أو التعادل إيجابيا من أجل خطف بطاقة التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا للموسم الثاني على التوالي.

ومن المقرر أن يواجه الفائز من مباراة الوداد وصن داونز المتأهل من مباراة الأهلي والترجي التونسي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد حقق فوزا كبيرا على فريق الترجي بثلاثية نظيفة، على ملعب رادس، مساء الجمعة، في ذهاب دور نصف النهائي.