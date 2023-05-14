شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير شديد اللهجة من كولر لنجوم الأهلى قبل مواجهة الترجى التونسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الاهلى، تحذيراً شديد اللهجة للاعبيه من خطورة الاستهانة بمباراة الترجى التونسى القادمة، فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بداعى حسم بطاقة الصعود من مباراة رادس التى فاز فيها الفريق بثلاثية دون رد.

وحرص كولر على عدم المبالغة فى الاحتفال بالفوز الكبير الذى حققه فريقه بثلاثية دون رد أمام الترجي التونسي، فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023، مشدداً على أن بطل تونس فريق كبير ولا يستهان به، ولن يأتي للقاهرة للتنزه، مطالباً لاعبيه بضرورة خوض اللقاء بمنتهى الجدية لحسم بطاقة الصعود للمباراة النهائية بشكل رسمي.

ويلتقي الاهلى والترجى باستاد القاهرة الدولي فى العاشرة مساء الجمعة المقبل، ويمتلك المارد الأحمر خيارات هائلة للعبور إلى المباراة النهائية، منها الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو حتى الخسارة على ملعبه بفارق هدفين.

وعاد المارد الأحمر بانتصار ثمين خارج الديار، وضعه على أعتاب نهائي دوري الأبطال للعام الرابع على التوالى والـ16 في تاريخه، بفضل ثنائية الجنوب أفريقي بيرسي تاو، وهدف محمود عبدالمنعم كهربا.