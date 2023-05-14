شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الزمالك يغلق صفحة الإسماعيلى ويستعد لمواجهة أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق فريق الزمالك ، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني، صفحة مواجهة الإسماعيلى فى بطولة الدورى، وحرص الخواجة الكولومبي على إعادة مشاهدة المباراة حتى يتمكن من الوقوف على السلبيات والإيجابيات التى حدثت طوال الـ90 دقيقة، من أجل معالجتها وتطوير بعض الجوانب التي يرى أنها مازالت تحتاج للعمل فى المرحلة المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان، المقرر لها الثامنة مساء الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

وتأهل الزمالك إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر، عقب فوزه أمام بروكسي 3 / 2 في المواجهة التي جمعتهما على ملعب استاد القاهرة، في إطار مباريات دور الـ32، في مباراة شهدت اللجوء للأوقات الإضافية عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2/2.