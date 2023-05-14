شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة هجومية فى المصرى قبل مواجهة الداخلية بالدوري والان مع تفاصيل الخبر
ويستعد النادي المصري لمواجهة الداخلية فى السابعة مساء غد، الاثنين، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدوري، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بفوز المصري بهدف نظيف.
وبدأت لجنة التعاقدات بالنادي المصري مراجعة عقود اللاعبين الذين تنتهي عقودهم قبل نهاية الموسم الجاري، خاصة إيزي إيميكا، محمد جريندو، وإسلام عطية، وذلك لبحث التجديد لهم، ومن المقرر أن تستطلع اللجنة رأي الجهاز الفني للفريق بقيادة ميمي عبد الرازق لحسم احتياجات الفريق.
من ناحية أخرى، حرص الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة ميمي عبد الرازق المدير الفني للفريق، على عقد عدة جلسات نفسية مع اللاعبين، وذلك لتحفيزهم على استعادة الانتصارات في الدوري بعد تراجع النتائج خلال الفترة الماضية وآخرها الهزيمة أمام أسوان بثلاثية نظيفة.
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