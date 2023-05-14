شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يعالج أزمة إهدار الفرص فى الأهلى قبل مواجهة الترجى بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، جلسة خاصة مع لاعبي الفريق، يتحدث خلالها عن ظاهرة إهدار الفرص السهلة أمام المرمى، وأحضر المدير الفني للأهلي ملخصا لمباراة المارد الأحمر أمام الترجى والتى فاز بها بثلاثية دون رد في تونس فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وإطلاعهم على الفرص السهلة التى أهدرها أكثر من لاعب بالفريق، أبرزهم كهربا وطاهر محمد طاهر وأحمد عبد القادر وغيرهم، وشدد المدير الفني على للاعبيه بضرورة التركيز أمام مرمى المنافس، واستغلال الفرص المُتاحة حتى لا يندم الفريق كثيراً مثلما حدث فى مونديال الأندية التي ودعها المارد الأحمر بسبب إهدار الفرص السهلة، خاصة أن الأهلى تنتظره مباريات صعبة حال الصعود لنهائى دوري أبطال أفريقيا.

وأهدر كهربا انفرادا صريحا للأهلي بعد تمريرة سحرية من بيرسي تاو وضعته وجها لوجه مع حارس الترجي، لكنه سدد خارج المرمى بغرابة شديدة.

كما أهدر طاهر محمد طاهر فرصة الهدف الرابع للأهلي، عندما تسرع فى تسديد الكرة من خارج منطقة الجزاء، لتصطدم بأحد لاعبي الترجي وتتحول إلى ركنية.

وواصل لاعبو الأهلي مسلسل إهدار الهجمات في الدقائق الأخيرة عن طريق أحمد عبد القادر الذى حل بديلا.

وعاد المارد الاحمر بانتصار ثمين خارج الديار، وضعه على أعتاب نهائي دوري الأبطال للعام الرابع على التوالي والـ16 في تاريخه، بفضل ثنائية الجنوب أفريقي بيرسي تاو، وهدف محمود عبدالمنعم كهربا.