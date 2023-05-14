شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائى الزمالك يطلبان تحديد مصيرهما قبل نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب يوسف أسامة نبيه وسيف فاروق جعفر، لاعبا الزمالك، تحديد مصيرهما مع القلعة البيضاء، خاصة أن تعاقد اللاعبين ينتهى بنهاية الموسم الجارى، ما يمنحهما أحقية التوقيع لأى نادٍ آخر خلال الفترة الحالية، دون الحاجة لإذن من الزمالك، وهو ما دفع اللاعبين للمطالبة بتحديد مصيرهما.

ويرغب يوسف أسامة وسيف جعفر فى تحديد مصيرهما بنادى الزمالك، سواء بتجديد التعاقد أو الرحيل بنهاية الموسم، لاسيما أن كلا منهما يمتلك عروضًا مغرية من بعض الأندية المحلية التى ترغب فى التعاقد معهما، وأبرزها "بيراميدز" الذى بدأ يبحث عن لاعبين صغار السن لتدعيم صفوفه فى الموسم الجديد.

وتأهل الزمالك إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر، عقب فوزه أمام بروكسي 3 / 2 في المواجهة التي جمعتهما باستاد القاهرة، في إطار مباريات دور الـ32، في مباراة شهدت اللجوء للأوقات الإضافية عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2/2.