شكرا لقرائتكم خبر عن السكة يواجه الإعلاميين بحثا عن صدارة مجموعة القاهرة.. والاتصالات مع الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق السكة الحديد، فى الرابعة والنصف عصر اليوم الأحد، فريق الإعلاميين باستاد السكة الحديد، فى إطار منافسات الأسبوع الخامس والعشرين من مجموعة القاهرة والقناة في دوري القسم الثاني، بينما يلتقي الإنتاج الحربي مع المصرية للاتصالات، وفى مجموعة بحرى يواجه بروكسى فريق كفر الشيخ.

ويدخل فريق السكة الحديد المباراة في المركز الثانى فى ترتيب مجموعة القاهرة والقناة برصيد 48 نقطة، ويأمل أمير عزمى مجاهد، المدير الفني لفريق السكة الحديد، فى اقتناص الثلاث نقاط والانفراد بصدارة ترتيب المجموعة بعد تعادل زد مع إيسترن كومبانى سلبيا، وطالب اللاعبين بضرورة استغلال الفرص وعدم التهاون أمام الإعلاميين من أجل الانفراد بالصدارة قبل نهاية الدوري بـ5 أسابيع، فى المقابل يسعى فريق الإعلاميين إلى الخروج بنتيجة إيجابية لتساعد الفريق للهروب من الهبوط للقسم الثالث، متمسكا بالأمل الأخير، حيث يحتل الفريق المركز الأخير برصيد 9 نقاط.

وفي مباراة ثانية، يدخل فريق الإنتاج الحربي اللقاء في المركز الثانى عشر برصيد 25 نقطة، ويسعى مصطفى عبده المدير الفني لفريق الإنتاج في تحقيق الفوز من أجل التقدم مركزين ومواصلة تحسين الترتيب، فى الوقت الذي يأمل فيه جمعة مشهور المدير الفني لفريق المصرية للاتصالات في اقتناص الثلاث نقاط والوصول إلى 42 نفس رصيد بتروجت الخامس الذي تعادل سلبيا مع النصر في نفس الجولة.

وفي مجموعة بحرى، يلتقي فريق بروكسى صاحب المركز السابع برصيد 34 نقطة، مع كفر الشيخ صاحب المركز السادس برصيد 37 نقطة، فى مباراة صعبة على كلا الفريقين، حيث تعد المباراة بست نقاط، حيث يأمل محمد حامد مدرب بروكسى في استغلال الحالة المعنوية العالية للاعبين بعد الظهور بشكل مميز أمام الزمالك في كآس مصر من أجل خطف الثلاث نقاط، فيما يأمل كفر الشيخ في تحقيق الفوز وتأمين المركز السادس والضغط على فرق المقدمة.