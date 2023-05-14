شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يبدأ رحلة التفاوض لضم اللاعبات لفريق الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ نادي المقاولون العرب، رحلة التفاوض مع عدد من اللاعبات لضمهن للمشاركة فى دوري الكرة النسائية، وتأتي تلك الخطوة بعدما أعلن المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، أن مجلس إدارة المقاولون العرب برئاسة محسن صلاح اتخذ قراراً بتأسيس فريق بالنادي لكرة القدم النسائية.

وأكد عادل، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن المقاولون يقوم فى الوقت الحالي بتجميع عناصر للفريق من اللاعبات، على أن يتم تقديم الفريق بشكل رسمي عقب اكتمال جميع عناصره.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة حرس الحدود فى السابعة مساء الأربعاء المقبل، فى اللقاء الذى يجمع الفريقين باستاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدوري، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بفوز المقاولون بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويرجع آخر انتصار حققه المقاولون العرب في مسابقة الدوري إلى فبراير الماضي عندما تغلب ذئاب الجبل على غزل المحلة بثلاثية نظيفة في عقر داره، قبل أن تغيب الانتصارات عن قلعة الجبل الأخضر في المسابقة المحلية.

ويحتل المقاولون العرب المركز السادس فى جدول مسابقة الدوري برصيد 37 نقطة بعدما خاض 27 مباراة، حيث فاز المقاولون العرب في 8 مباريات وتعادل في 13 لقاء وخسر 6 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 25.