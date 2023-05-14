شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك مع وداد سمارة.. والأهلى يواجه سبورتنج فى بطولة الكؤوس الأفريقية لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق كرة اليد بنادى الزمالك نظيره وداد سمارة المغربى فى السابعة مساء اليوم، الأحد، فى رابع مواجهاته ببطولة كأس الكؤوس الأفريقية التى ينظمها النادى الأهلى بفرع الجزيرة.

كما يلتقى الأهلى نظيره سبورتنج فى التاسعة مساءً على صالة الملك عبد الله الفيصل، بالمجموعة الثانية فى ختام الدور الأول.

تضم المجموعة الأولى، الزمالك المصري، ريد ستار بطل كوت ديفوار، فانز الكاميروني، وداد سمارة المغربي، جيه آس كيه الكونجولي.

بينما تضم المجموعة الثانية: الأهلي المصري، سبورتنج المصري، الرجاء المغربي، كيركوس الإثيوبي.

أما على صعيد منافسات السيدات، فيتواجد الأهلى ضمن المجموعة الثانية بجانب كل من، أول أغسطس (أنجولا) – هابيتات (كوت ديفوار) – أوتوهو (جمهورية الكونغو) – النواصر (المغرب).

وجاءت مجموعات البطولة كالتالى:

المجموعة الأولى (سيدات):

بترو أتلتيكو (أنجولا) – DGSP (جمهورية الكونغو) – موكنين (تونس) – سبورتنج (مصر) – فانز (الكاميرون).

المجموعة الثانية (سيدات):

أول أغسطس (أنجولا) – هابيتات (كوت ديفوار) – الأهلي (مصر) – أوتوهو (جمهورية الكونغو) – النواصر (المغرب).