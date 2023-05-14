شكرا لقرائتكم خبر عن أوسـوريو يطلب تجـديد دمـاء هجــوم الزمـالك.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، من إدارة النادي البحث عن مهاجمين أجانب من أجل تدعيم خط هجوم الفريق فى الانتقالات الصيفية المقبلة، وعقب انتهاء الموسم، وشدد أوسوريو على ضرورة تدعيم الفريق بمهاجم أو اثنين سوبر، ويرى المدرب أن الفريق فى حاجة ملحة للتعاقد مع مهاجم سوبر يستطيع ترجمة الفرص والاستحواذ لأهداف.

وبدأت إدارة نادى الزمالك فتح ملف تسويق البنيني سامسون أكينولا، مهاجم الفريق الذى تم التعاقد معه في بداية الموسم الجاري، حيث لم يتمكن اللاعب من تقديم أوراق اعتماده، ولم يستطيع اقناع المدير الفني بمستواه، الأمر الذى دفع الإدارة لبداية تسويقه للرحيل بنهاية الموسم، والسعي للتعاقد مع مهاجم أجنبى سوبر وفقًا لرؤية أوسوريو.

وتبحث إدارة الزمالك عن المهاجم في العديد من الدوريات الأوربية والعربية، حيث تسعى للوقوف على مهاجم يليق باسم وإمكانيات نادى الزمالك، لفتح ملف المفاوضات مع اللاعب وفريقه من أجل ضمه في الميركاتو الصيفى المقبل.