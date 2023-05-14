شكرا لقرائتكم خبر عن تغييرات مرتقبة فى تشكيل الأهلى أمام الترجى التونسى بفرمان كولر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجري السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الاهلى، عدة تغييرات على التشكيل الأساسى لفريقه فى مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجى التونسى، المقرر لها الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي.

ومن المنتظر أن يدفع كولر بعمرو السولية لاعب خط الوسط فى التشكيل الأساسى بعد غيابه عن المباريات الأخيرة للمارد الأحمر بسبب الإصابة بشد فى العضلة الخلفية، من أجل تجهيزه للمباريات المقبلة، كما يدفع المدرب السويسرى بمحمود متولى مدافع الفريق فى لقاء بطل تونس بعد غيابه عن مباراة الذهاب فى رادس لتعرضه لإغماءة فى مباراة بيراميدز بكأس السوبر.

كما ينوى كولر منح الفرصة للثنائى محمد شريف ومجدى أفشة من بداية المباراة على حساب الثنائى حسين الشحات ومحمود كهربا من أجل تجهيزهما للمباريات الصعبة القادمة.

وعاد المارد الأحمر بانتصار ثمين خارج الديار، وضعه على أعتاب نهائي دوري الأبطال للعام الرابع على التوالي والـ16 في تاريخه، بفضل ثنائية الجنوب أفريقي بيرسي تاو، وهدف محمود عبدالمنعم كهربا.

ويلتقي الأهلى والترجى باستاد القاهرة الدولي فى العاشرة مساء الجمعة المقبل، ويمتلك المارد الأحمر خيارات هائلة للعبور إلى المباراة النهائية، منها الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو حتى الخسارة على ملعبه بفارق هدفين.