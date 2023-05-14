شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يواجه المحلة فى افتتاح منافسات الجولة الـ28 بالدوري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم، الأحد، منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، وستكون الجماهير على موعد مع مباريات فى غاية القوة والاثارة.

ويتربع الاهلى على قمة بطولة الدورى برصيد 53 نقطة، ومازالت لديه 5 مباريات مؤجلة بعدما خاض 21 مباراة حقق الفوز فى 16 مباراة، وتعادل فى 5 مواجهات ولم يعرف طعم الخسارة، ويمتلك الأهلى أقوى خط هجوم بـ40 هدفاً، كما يُعد الأهلى الأفضل دفاعياً حيث إهتزت شباكه بـ 7 أهداف فقط.

ويحتل الزمالك المركز الرابع فى جدول ترتيب الدورى الممتاز المصرى برصيد 43 نقطة بفارق 10 نقاط عن الاهلى صاحب القمة.

ويغيب فريق الاهلى عن الظهور فى هذه الجولة من الدوري المصري بسبب انشغاله بمواجهة إياب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا أمام الترجى التونسى والمقرر لها مساء الجمعة المقبل.

مواعيد مباريات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري المصري

الأحد

سيراميكا & غزل المحلة..8 مساءً

الاثنين

المصري & الداخلية..7 مساءً

إنبى & الاتحاد السكندري..9.30 مساءً

الثلاثاء

حرس الحدود & المقاولون العرب..5 مساءً

سموحة & فيوتشر..7 مساءً

طلائع الجيش & فاركو..9.30 مساءً

الأربعاء

البنك الاهلى & الإسماعيلى..9.30 مساءً

الخميس

الزمالك & أسوان..8 مساءً

القناة الناقلة لمباريات الدوري المصري

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.