شكرا لقرائتكم خبر عن صاحب هدف فوز الإسماعيلى على الزمالك يتسلم مكافأة 10 آلاف جنيه.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
وحقق الإسماعيلي انتصارا ثمينا على الزمالك فى بطولة الدوري، بعد 5 سنوات من آخر انتصاراته على الفريق الأبيض، والذى يعود لتاريخ 2 أبريل 2018.
سجل هدفي الإسماعيلى، ياو أنور فى الدقيقة 20 من عمر اللقاء، وسجل محمد أشرف روقا، لاعب الزمالك، الهدف الثانى للدراويش بالخطأ فى مرماه، وشهدت الدقيقة 38 سجل إبراهيما نداى هدف الزمالك الوحيد.
بهذه النتيجة يرتفع رصيد الإسماعيلى للنقطة 29 ويستمر فى المركز الـ 14، فيما تجمد رصيد الزمالك عند النقطة 43 ويستمر فى المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى.
ويستعد الإسماعيلى لمواجهة مباراة البنك الأهلى فى الثامنة والنصف مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.
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