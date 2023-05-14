شكرا لقرائتكم خبر عن صاحب هدف فوز الإسماعيلى على الزمالك يتسلم مكافأة 10 آلاف جنيه.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عمرو زكى، عضو مجلس إدارة النادى الإسماعيلى السابق، على تسليم ياو أنور لاعب الدراويش عشرة آلاف جنيه بعد تسجيله هدفاً فى شباك الزمالك، وكان عضو المجلس السابق قد أعلن عبر حسابه على فيس بوك منح مكافأة عشرة آلاف جنيه للاعب الذى يتمكن من تسجيل هدف الفوز على الزمالك.

وحقق الإسماعيلي انتصارا ثمينا على الزمالك فى بطولة الدوري، بعد 5 سنوات من آخر انتصاراته على الفريق الأبيض، والذى يعود لتاريخ 2 أبريل 2018.

ولم يفز الإسماعيلي على الزمالك فى آخر 10 مواجهات منذ لقاء الفريقين يوم 2 أبريل 2018، حينما فاز الدراويش على الفارس الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الدوري سجلها محمود متولى وكريم بامبو وإبراهيم حسن، وسجل هدف الزمالك معروف يوسف.

سجل هدفي الإسماعيلى، ياو أنور فى الدقيقة 20 من عمر اللقاء، وسجل محمد أشرف روقا، لاعب الزمالك، الهدف الثانى للدراويش بالخطأ فى مرماه، وشهدت الدقيقة 38 سجل إبراهيما نداى هدف الزمالك الوحيد.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الإسماعيلى للنقطة 29 ويستمر فى المركز الـ 14، فيما تجمد رصيد الزمالك عند النقطة 43 ويستمر فى المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة مباراة البنك الأهلى فى الثامنة والنصف مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.