شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه الجزيرة اليوم فى مباراة حسم دورى كرة السلة للسيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق كرة سلة سيدات الأهلي مع نظيره فريق الجزيرة، اليوم الأحد، فى ثالث مباريات نهائي بطولة دوري السوبر والذى يقام بنظام best of 5 .

وتنطلق المباراة فى السادسة والنصف مساء اليوم على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر، ويسعى فريق سيدات سلة الأهلي للفوز بالمباراة وحسم اللقب، كون الفريق الفائز فى 3 مباريات يحسم لقب البطولة دون الحاجة إلى خوض المباراة الرابعة أو الخامسة.

وكان فريق سيدات سلة الأهلي قد فاز في المباراة الأولي بنتيجة 90-56 ، كما فاز في المواجهة الثانية بنتيجة 74-72، وحالة الفوز اليوم يحسم لقب هذا الموسم، وحالة فوز الجزيرة يتم خوض المباراة الرابعة.

وتأهل الأهلى لنهائى البطولة بعد التغلب على سموحة بينما تأهل الجزيرة بالتغلب على سبورتنج.