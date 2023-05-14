شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه الجزيرة اليوم فى مباراة حسم دورى كرة السلة للسيدات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق كرة سلة سيدات الأهلي مع نظيره فريق الجزيرة، اليوم الأحد، فى ثالث مباريات نهائي بطولة دوري السوبر والذى يقام بنظام best of 5 .
وتنطلق المباراة فى السادسة والنصف مساء اليوم على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر، ويسعى فريق سيدات سلة الأهلي للفوز بالمباراة وحسم اللقب، كون الفريق الفائز فى 3 مباريات يحسم لقب البطولة دون الحاجة إلى خوض المباراة الرابعة أو الخامسة.
وكان فريق سيدات سلة الأهلي قد فاز في المباراة الأولي بنتيجة 90-56 ، كما فاز في المواجهة الثانية بنتيجة 74-72، وحالة الفوز اليوم يحسم لقب هذا الموسم، وحالة فوز الجزيرة يتم خوض المباراة الرابعة.
وتأهل الأهلى لنهائى البطولة بعد التغلب على سموحة بينما تأهل الجزيرة بالتغلب على سبورتنج.
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