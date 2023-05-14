شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يناقش مع جهاز الأهلى برنامج الاستعداد لمواجهة الترجى والان مع تفاصيل الخبر
ومنح كولر لاعبيه راحة 48 ساعة من التدريبات على أن يستأنف المارد الأحمر تدريباته غداً الاثنين باستاد مختار التتش.
ويلتقي الأهلى والترجى باستاد القاهرة الدولي فى العاشرة مساء الجمعة المقبل، ويمتلك المارد الأحمر خيارات هائلة للعبور إلى المباراة النهائية، منها الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو حتى الخسارة على ملعبه بفارق هدفين.
وجه السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، تحذيراً شديد اللهجة للاعبيه من خطورة الاستهانة بمباراة الترجى التونسى القادمة، فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بداعى حسم بطاقة الصعود من مباراة رادس التى فاز فيها الفريق بثلاثية دون رد.
وحرص كولر على عدم المبالغة فى الاحتفال بالفوز الكبير الذى حققه فريقه بثلاثية دون رد أمام الترجي التونسي، فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023، مشدداً على أن بطل تونس فريق كبير ولا يستهان به، ولن يأتي للقاهرة للتنزه، مطالباً لاعبيه بضرورة خوض اللقاء بمنتهى الجدية لحسم بطاقة الصعود للمباراة النهائية بشكل رسمي.
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