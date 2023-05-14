شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يناقش مع جهاز الأهلى برنامج الاستعداد لمواجهة الترجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، غداً الاثنين، اجتماعاً مع جهازه المعاون لوضع برنامج الاستعداد لمواجهة الترجى التونسى، المقرر لها الجمعة المقبل فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ومنح كولر لاعبيه راحة 48 ساعة من التدريبات على أن يستأنف المارد الأحمر تدريباته غداً الاثنين باستاد مختار التتش.

وعاد المارد الأحمر بانتصار ثمين خارج الديار، وضعه على أعتاب نهائي دوري الأبطال للعام الرابع على التوالى والـ16 فى تاريخه، بفضل ثنائية الجنوب أفريقي بيرسي تاو، وهدف محمود عبد المنعم كهربا.

ويلتقي الأهلى والترجى باستاد القاهرة الدولي فى العاشرة مساء الجمعة المقبل، ويمتلك المارد الأحمر خيارات هائلة للعبور إلى المباراة النهائية، منها الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو حتى الخسارة على ملعبه بفارق هدفين.

وجه السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، تحذيراً شديد اللهجة للاعبيه من خطورة الاستهانة بمباراة الترجى التونسى القادمة، فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بداعى حسم بطاقة الصعود من مباراة رادس التى فاز فيها الفريق بثلاثية دون رد.

وحرص كولر على عدم المبالغة فى الاحتفال بالفوز الكبير الذى حققه فريقه بثلاثية دون رد أمام الترجي التونسي، فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023، مشدداً على أن بطل تونس فريق كبير ولا يستهان به، ولن يأتي للقاهرة للتنزه، مطالباً لاعبيه بضرورة خوض اللقاء بمنتهى الجدية لحسم بطاقة الصعود للمباراة النهائية بشكل رسمي.