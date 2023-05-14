يعرف الأهلي جيدا.. الترجي التونسي يحدد بديل نبيل معلول

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت تقارير صحفية تونسية إن إدارة نادي الترجي استقرت على بديل المدرب المخضرم نبيل معلول، وذلك عقب استقالة الأخير بعد الخسارة أمام النادي الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان الترجي قد خسر أمام الأهلي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة الماضي على ملعب رادس الأولمبي بالعاصمة تونس، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وبعد الخسارة أمام الأهلي، أعلن نبيل معلول استقالته رسميا من تدريب الترجي، معربا عن أسفه بعد تراجع النتائج والمستويات والخسارة في آخر 3 مباريات على كافة الأصعدة، أمام الصفاقسي ثم الأفريقي والعملاق القاهري.

وأفادت صحيفة "الصباح" التونسية بأن حمدي المدب، رئيس نادي الترجي، استقر على تعيين مجدي تراوي لتولي منصب المدير الفني للفريق خلال الفترة المقبلة.

وعن الأسباب، قالت الصحيفة إن "تراوي يعرف كل تفاصيل فريق الترجي، بعد أن عمل مساعدا لمُعين الشعباني المدرب الأسبق بين عامي 2018 و2021".

وخاض مجدي تراوي العديد من المباريات أمام الأهلي كمساعد للمدرب في الترجي، منها نهائي دوري أبطال أفريقيا 2018 الذي انتهى بفوز بطل تونس 4-3 في مجموع المباراتين، ونصف نهائي نسخة 2021 وحسمه "المارد الأحمر" برباعية دون رد.

وفي السياق ذاته، كشف الإعلامي كريم شحاتة عن دخول نادي الترجي في المفاوضات مع معين الشعباني المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا.

وأكد كريم حسن شحاتة، خلال تقديم برنامجه "كورة كل يوم"،: "معين الشعباني عقد جلسة مع مسئولي سيراميكا وأبلغهم برغبته في الرحيل لتدريب الترجي"

وأضاف الإعلامي: "حال رفض سيراميكا لرحيل الشعباني حاليا سيتولى مجدي تراوري مهمة تدريب الترجي في الوقت الحالي على أن ينضم الشعباني لهم بداية الموسم الجديد".

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي والترجي على استاد القاهرة الدولي، في العاشرة مساء يوم الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، لحسم هوية المتأهل منهما إلى المباراة النهائية.