هل يغيب ثنائي صن داونز المطرود أمام الوداد عن ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا؟

الشارقة - اميمة ياسر -

نجح صن داونز الجنوب إفريقي في الخروج بالتعادل السلبي من مواجهة الوداد المغربي، والتي أقيمت على ملعب مركب محمد الخامس مساء السبت، في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وطوال الـ 90 دقيقة، سيطر التعادل السلبي على مباراة الوداد وصن داونز، ليتأجل الحسم إلى مباراة الإياب في جنوب أفريقيا السبت المقبل.

وشهدت المباراة إشهار البطاقة الحمراء لإثنين من لاعبي صن داونز نيو مايما، ومارسيلو أليندي، بسبب تدخلاتهما العنيفة ضد لاعبي الوداد.

وتعرض مايما وأليندي للطرد المباشر في الدقيقتين 42 و90+4 على الترتيب من زمن مباراة الذهاب.

ووفقا لموقع "مصراوي"، فإن ثنائي صن داونز سيغيبان عن مباراتيّ الوداد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وذهاب الدور النهائي، بعد تلقيهما البطاقة الحمراء.

وبذلك، سيغيب ثنائي الفريق الجنوب إفريقي عن مباراة الوداد يوم السبت المقبل في إياب نصف النهائي، وكذلك عن ذهاب الدور النهائي من البطولة.

وكان الأهلي قد اقترب من التأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الرابعة على التوالي، بعدما فاز على الترجي التونسي في رادس بثلاثية نظيفة في ذهاب نصف النهائي، في المباراة التي أقيمت برادس في العاصمة التونسية يوم الجمعة الماضي.