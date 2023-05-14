شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق مباريات الجولة "28" لمسابقة الدوري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم، الأحد، منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري المصري، وستكون الجماهير على موعد مع مباريات فى غاية القوة والاثارة.

ويتربع الأهلى على قمة بطولة الدورى برصيد 53 نقطة ومازالت لديه 5 مباريات مؤجلة، بعدما خاض 21 مباراة حقق الفوز فى 16 مباراة، وتعادل فى 5 مواجهات ولم يعرف طعم الخسارة، ويمتلك الأهلى أقوى خط هجوم بـ40 هدفاً، كما يُعد الأهلى الأفضل دفاعياً حيث إهتزت شباكه بـ 7 أهداف فقط.

ويغيب فريق الأهلى عن الظهور فى هذه الجولة من الدوري المصري بسبب انشغاله بمواجهة إياب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا أمام الترجى التونسى، والمقرر لها مساء الجمعة المقبل.

مواعيد مباريات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري المصري

الأحد

سيراميكا & غزل المحلة..8 مساءً

الاثنين

المصري & الداخلية..7 مساءً

انبى & الاتحاد السكندري..9.30 مساءً

سموحة & فيوتشر..7 مساءً

طلائع الجيش & فاركو..9.30 مساءً

الثلاثاء الثلاثاء حرس الحدود & المقاولون العرب..5 مساءً سموحة & فيوتشر..7 مساءً طلائع الجيش & فاركو..9.30 مساءً

الأربعاء

البنك الأهلى & الاسماعيلى..9.30 مساءً

الخميس

القناة الناقلة لمباريات الدوري المصري

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.