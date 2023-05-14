شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد وصول بعثة الترجى إلى القاهرة لمواجهة الأهلى فى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصل بعثة نادى الترجي التونسي القاهرة بعد غد، الثلاثاء، لمواجهة الأهلي باستاد القاهرة فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وفاز الأهلي على الترجي بثلاثية نظيفة أحررزها بيرسي تاو "هدفين" وكهربا "هدفاً" فى لقاء الذهاب بنصف نهائي دوري الأبطال الذى جمع الفريقين مساء أمس الأول، الجمعة، باستاد رادس.

على صعيد متصل، يعقد المدير الفني للأهلي، جلسة مع لاعبيه للحديث عن بعض الأمور الخاصة بالتحضير لموقعة العودة أمام بطل تونس، ويتحدث كولر مع لاعبي الأهلي عن ضرورة نسيان نتيجة مباراة الذهاب ضد الترجي التونسي والتركيز على تحقيق نتيجة إيجابية في موقعة الإياب بالقاهرة، وتأكيد صعود الأهلي إلى الدور النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

كما يتحدث كولر مع لاعبي الأهلي عن عدم الاعتماد على نتيجة مباراة الذهاب ضد الترجي والتركيز على تقديم مستويات قوية، خاصة أن المباراة تقام على أرضهم ووسط جمهورهم.

من ناحية أخرى ، أبدى سامي قمصان، المدرب العام لفريق الأهلي ، سعادته بالفوز على الترجي بثلاثة أهداف دون رد، في مباراة الذهاب للدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، والتي أقيمت مساء الجمعة على استاد حمادي العقربي في تونس.

وقال قمصان عقب المباراة، "أهنئ جماهير الأهلي واللاعبين على الفوز بثلاثة أهداف، وكان في متناول أيدينا تحقيق الفوز بنتيجة أكبر، ولكن الحمد لله على هذا الانتصار الكبير أمام فريق كبير".

وأضاف قمصان، "لم نحسم التأهل للنهائي، ولكن الفوز على فريق كبير بثلاثية خارج الأرض يعد خطوة كبيرة تقربنا من التأهل".

وتابع قمصان، "الجهاز الفني للفريق درس فريق الترجي بشكل مميز خلال الفترة الماضية، وسنعمل على التأهل في مباراة الإياب التي نستعد لها من الغد بقوة، لتحقيق نتيجة إيجابية والاحتفال مع جماهيرنا بالتأهل للنهائي".