شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الإسماعيلى يحتفل بالفوز على الزمالك بـ"أكلة سمك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص سيرجى أكا لاعب الإسماعيلى، على تناول وجبة سمك عقب فوز فريقه على الزمالك بهدفين مقابل هدف فى الدوري المصري.

وحقق الإسماعيلي انتصاراً ثميناً على الزمالك فى بطولة الدوري، بعد 5 سنوات من آخر انتصاراته على الفريق الأبيض، والذى يعود لتاريخ 2 أبريل 2018.

ولم يفز الإسماعيلي على الزمالك فى آخر 10 مواجهات منذ لقاء الفريقين يوم 2 أبريل 2018، حينما فاز الدراويش على الفارس الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الدوري سجلها محمود متولى وكريم بامبو وإبراهيم حسن، وسجل هدف الزمالك معروف يوسف.

سجل هدفي الإسماعيلى، ياو أنور فى الدقيقة 20 من عمر اللقاء، وسجل محمد أشرف روقا، لاعب الزمالك، الهدف الثانى للدراويش بالخطأ فى مرماه، وشهدت الدقيقة 38 سجل إبراهيما نداى هدف الزمالك الوحيد.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الإسماعيلى للنقطة 29 ويستمر فى المركز الـ 14، فيما تجمد رصيد الزمالك عند النقطة 43 ويستمر فى المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة البنك الأهلى فى الثامنة والنصف مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.