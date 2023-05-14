شكرا لقرائتكم خبر عن التألق مستمر.. أبطال سيتى كلوب فى التنس الأرضى يواصلون حصد المراكز الأولى ببطولات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل لاعبو أندية سيتي كلوب عروض النجاح والنتائج المميزة وحصد المراكز المتقدمة في بطولات الجمهورية للتنس الأرضي، وحققت هايدى كريم لاعبة سيتي كلوب بنها المركز الأول فى بطولة الجمهورية سماش الخمائل تحت تسع سنوات.



هايدي كريم

كما حصدت اللاعبة ديما وائل بسيتي كلوب بنها أيضا المركز الثانى تحت تسع سنوات ببطولة سماش الخمائل أيضا.



ديما وائل

وتوج سليم أحمد الصعيدى لاعب سيتي كلوب شبين الكوم وأصغر لاعب في البطولة بالمركز الثالث تحت 8 سنوات والتي أقيمت بالنادي الأهلي بمدينة نصر .



سليم أحمد الصعيدي

وحصلت دارين محمد صلاح الدين لاعبة نادي سيتي كلوب علي المركز الأول زوجى ناشئات 14 سنة ببطولة الجمهورية المقامة علي ملاعب الدفاع الجوى، وحصدت اللاعبة يارا احمد المركز الثالث ببطولة الجمهورية المقامة علي ملاعب الدفاع الجوى بالأسبوع الأول والحصول علي المركز الثانى جمهورية فى السليمانية الاسبوع الثانى تحت 12 سنة، وقدمت اللاعبتان مستوي أكثر من رائع مما يؤكد أن أندية سيتي كلوب قادمة وبقوة تحت القيادة الفنية المتميزة للكابتن شريف ناصيف المدير الفني لأندية سيتي كلوب.

وتوج أيضا آسر وليد المشد لاعب سيتي كلوب بالمركز الثاني ببطولة الجمهورية التي أقيمت باستاد الدفاع الجوي، وفازت هيا كريم حماد بالمركز الثاني ببطولة الجمهورية بنادى اسماش الخمائل،وأيتن محمد زكى بالمركز الرابع فى أولي مشاركاتها والوصول للنقطة الفاصلة في بطولة الجمهورية بالنادي الأهلي.

وسبق وحقق الثنائى عبد الله يحيى ودارين صلاح لاعبا سيتي كلوب كفر الشيخ وبنها على الترتيب، المركز الثالث تحت 14 سنة، في بطولة أفريقيا للتنس الأرضي.

وبدأت شركة سيتي لإدارة الأندية و المنشآت الرياضية والمالكة لأندية سيتي كلوب، جني ثمار ما غرسته من خطط وأفكار مبتكرة لأكتشاف ورعاية المواهب في المحافظات بعيدا عن العاصمة، وصناعة أبطال يمثلون المنتخبات المصرية في جميع الألعاب الرياضية.

فعلي سبيل المثال، حقق ثلاثة من لاعبي أندية سيتي كلوب بفرع العبور وشبين الكوم، ميداليات مختلفة في بطولة الجمهورية للجودو ، حيث فاز كل من ”عمر أحمد“ بالميدالية الذهبية، ”أحمد ماهر“ بالميدالية الفضية و“زياد أبو شادي“ بالميدالية البرونزية، واستطاع اللاعبون الوصول لمستوى قوي يؤهلهم للتنافس والحصول على الميداليات تحت إشراف الكابتن باسل الغرباوي المدرب الأوليمبي والكابتن هشام مصباح البطل الأوليمبي.

كما حصد الثنائى فريدة إسلام وعمر محمد، لاعبا نادي سيتى كلوب، لقب بطولة الجمهورية للتنس الأرضي تحت سن 9 سنوات، والتي أقيمت منافساتها فى مدينة بنها.

وتسعى أندية سيتى كلوب للوقوف على كافة الجوانب لإنجاح مشروع اكتشاف المواهب وتفريخ الأبطال في مختلف اللعبات ، من خبراء في التدريب والتغذية مع استخدام مراكز الطب الرياضي لإجراء الفحوصات والقياسات المرتبطة بالمشروع للوصول لمنصات التتويج العالمية والدولية.