شكرا لقرائتكم خبر عن 15 لاعباً مصرياً يشاركون فى بطولة مانشستر المفتوحة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق منافسات بطولة مانشستر المفتوحة للاسكواش، الأربعاء المقبل، وتستضيفها مدينة مانشستر فى الفترة بين 17 إلى 21 مايو الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 77 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وتشهد البطولة مشاركة 15 لاعباً مصرياً، بواقع 8 لاعبين فى منافسات الرجال، و7 لاعبات فى منافسات السيدات.

8 لاعبين بمنافسات الرجال: عمر مسعد، علي أبو العنين، يحيى النوساني، طارق مؤمن، كريم عبد الجواد، فارس الدسوقي، يوسف سليمان، وعلي فرج.

7 لاعبات بمنافسات السيدات: يثرب عادل، ندى عباس، هنا معتز، فريدة محمد، نادين شاهين، نور الطيب، وروان العربي.

من ناحية أخرى، فاز على فرج فى مباراة الدور النهائى ببطولة العالم للاسكواش، على مواطنه كريم عبد الجواد المصنف الـ17 عالمياً بنتيجة 3-0، فى مباراة استغرقت 44 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 12-10, 11-6, 11-6، وسبق لعلى فرج، قبل النسخة الأخيرة، وتوج بالبطولة فى 3 نسخ سابقة خلال مواسم: 2018-2019، 2020-2021، 2021-2022، بينما توج كريم عبد الجواد ببطولة العالم مرة واحدة سابقة كانت في موسم 2016.

وفازت نور الشربيني على مواطنتها نوران جوهر لاعبة وادي دجلة والمصنفة الثانية عالمياً، في المباراة النهائية لبطولة العالم، بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 38 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 11-4, 12-10.

وتعد هذه المرة السابعة التي تحصد فيها نور الشربيني لقب بطولة العالم، والخامسة على التوالي للبطلة المصرية، وتمتلك نور الشربينى عدداً قياسياً من التتويج ببطولة العالم، قبل النسخة الأخيرة، حيث سبق وتوجت بـ 6 ألقاب فى مواسم: 2015، 2016، 2018-2019، 2019-2020، 2020-2021، و2022ـ2023، قبل أن تضيف لقبها السابع.