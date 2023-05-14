شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد الاسكواش يستقبل على فرج ونور الشربيني بطلى العالم فى مطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل عاصم خليفة، رئيس الاتحاد المصري للاسكواش، الثنائي المتوج ببطولة العالم على فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الرابع عالمياً للرجال، ونور الشربيني لاعبة سبورتنج والمصنفة الأولى عالمياً للسيدات، فى مطار القاهرة الدولي بعد وصولهما قادمين من شيكاغو بعد التتويج ببطولة العالم.



علي فرج



نور الشربيني

وفاز على فرج فى مباراة الدور النهائى، على مواطنه كريم عبد الجواد المصنف الـ17 عالمياً بنتيجة 3-0، فى مباراة استغرقت 44 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 12-10, 11-6, 11-6، وسبق لعلى فرج، قبل النسخة الأخيرة، وتوج بالبطولة فى 3 نسخ سابقة خلال مواسم: 2018-2019، 2020-2021، 2021-2022، بينما توج كريم عبد الجواد ببطولة العالم مرة واحدة سابقة كانت في موسم 2016.

وفازت نور الشربيني على مواطنتها نوران جوهر لاعبة وادي دجلة والمصنفة الثانية عالمياً، في المباراة النهائية لبطولة العالم، بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 38 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 11-4, 12-10.

وتعد هذه المرة السابعة التي تحصد فيها نور الشربيني لقب بطولة العالم، والخامسة على التوالي للبطلة المصرية، وتمتلك نور الشربينى عدداً قياسياً من التتويج ببطولة العالم، قبل النسخة الأخيرة، حيث سبق وتوجت بـ 6 ألقاب فى مواسم: 2015، 2016، 2018-2019، 2019-2020، 2020-2021، و2022ـ2023، قبل أن تضيف لقبها السابع.