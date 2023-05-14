شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يصرف مكافأة الفوز على الزمالك اليوم لتحفيز اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة نادى الإسماعيلى، برئاسة أبو بكر الحديدى، صرف مكافأة الفوز على الزمالك فى المباراة التى جمعتهما مساء السبت، فى إطار منافسات بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وحرصت إدارة النادى الإسماعيلى على دعم اللاعبين من أجل تحفيزهم لمواصلة النتائج الإيجابية بعد الفوز على الزمالك وكسر عقدة 5 سنوات من عدم الفوز والوصول إلى الفوز السادس فى الدورى هذا الموسم.

وحقق الإسماعيلي انتصارا ثمينا على الزمالك في بطولة الدوري، بعد 5 سنوات من آخر انتصاراته على الفريق الأبيض، والذى يعود لتاريخ 2 أبريل 2018.

لم يفز الإسماعيلي على الزمالك فى آخر 10 مواجهات منذ لقاء الفريقين يوم 2 أبريل 2018، حينما فاز الدراويش على الفارس الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الدوري سجلها محمود متولى وكريم بامبو وإبراهيم حسن، وسجل هدف الزمالك معروف يوسف.

وحقق فريق الإسماعيلى فوزًا غاليًا على الزمالك، بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما، مساء السبت، على استاد الإسماعيلية، فى إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدورى.

سجل هدفي الإسماعيلى ياو أنور فى الدقيقة 20 من عمر اللقاء، وسجل محمد أشرف روقا، لاعب الزمالك، الهدف الثانى للدراويش بالخطأ فى مرماه، وشهدت الدقيقة 38 سجل إبراهيما نداى هدف الزمالك الوحيد.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الإسماعيلى للنقطة 29 ويستمر فى المركز الـ 14، فيما تجمد رصيد الزمالك عند النقطة 43 ويستمر فى المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى.