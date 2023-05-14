«النادي ميقدرش يدفع».. الأهلي يصعق كهربا بشأن غرامة الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف المهندس عدلي القيعي، رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي، عن تطورات غرامة محمود كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لصالح نادي الزمالك.

وقال القيعي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامي سيد علي والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم" مساء السبت: "حكم غرامة كهربا لصالح نادي الزمالك، نهائي وواجب النفاذ ومن المؤكد أن المحامين يحاولون إطالة فترة عدم دفع الغرامة".

وأضاف رئيس شركة الكرة بالأهلي: "كهربا لديه محامٍ يحاول إطالة المدة حتى يتمكن اللاعب من تجميع مبلغ الغرامة، لأن قيمة الغرامة كبيرة جدًّا وتصل إلى 2.4 مليون دولار".

وأكد المهندس عدلي القيعي: "الأهلي لا يستطيع دفع غرامة كهربا، حتى لا يرتكب مخالفة، ولكن النادي يحاول يساعده بتمديد عقده وزيادة دخله بطرق قانونية ولكن لا يستطيع دفع الغرامة بالنيابة عنه لأن ذلك غير قانوني، ودور رجال الأعمال لم يصبح مثل الماضي، ولكن أزمته سُتحل لأنه لاعب مهم جدًّا ومؤثر في الفريق".