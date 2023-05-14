أرسنال يواجه برايتون وبرشلونة في مهمة حسم لقب الليجا.. جدول مباريات اليوم الأحد بالمواعيد والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم الأحد، الموافق 14-5-2023، عدد من المباريات الهامة والمنتظرة في بطولات ومسابقات مختلفة، على جميع المستويات.

ويخوض مانشستر سيتي مواجهة قوية أمام إيفرتون، على ملعب جوديسون بارك، في إطار الأسبوع 36 من بطولة الدوري الإنجليزي.

وفي الدوري الإسباني، يلتقي برشلونة مع نظيره إسبانيول، على استاد باور 8، ضمن مواجهات الجولة 34 من "الليجا".

ونستعرض لكم جدول مباريات اليوم الأحد بمواعيد والقنوات الناقلة

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا وغزل المحلة، 8:00 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر Ontime sports 1.

الدوري الإنجليزي الممتاز

مانشستر سيتي وإيفرتون، 4:00 بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع على Bein sports premium hd 1.

آرسنال وبرايتون، 6:30 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر Bein sports premium hd 1.

برينتفورد ووست هام، 4:00 بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع على Bein sports premium hd 2.

الدوري الإسباني

برشلونة وإسبانيول، 10:00 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر Bein sports premium hd 1.

سيلتا فيجو وفالنسيا، 3:00 بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع على Bein sports hd 1.

أتليتكو مدريد وإلتشي، 5:15 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر Bein sports hd 1.

بلد الوليد وإشبيلية، 7:30 بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع على Bein sports hd 1.

الدوري الفرنسي

تولوز ونانت، 4:00 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر Bein sports hd xtra 1.

كليرمونت وليون، 2:00 بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع على Bein sports hd 2.

بريست وأوكسير، 4:00 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر Bein sports hd 4.

مونبيليه ولوريان، 4:00 بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع على Bein sports premium hd 3.

رين وتروا، 4:00 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر Bein sports hd 2.

موناكو وليل، 6:05 بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع على Bein sports hd 2.

مارسيليا وأنجيه، 9:45 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر Bein sports hd 2.

الدوري الإيطالي

هيلاس فيرونا وتورينو، 1:30 بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع على AD sports premium 1.

فيورنتينا وأودينيزي، 4:00 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر AD sports premium 2.

مونزا ونابولي، 4:00 بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع على AD sports premium 1.

بولونيا وروما، 7:00 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر AD sports premium 1.

يوفنتوس وكريمونيزي، 9:45 بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع على AD sports premium 1.

الدوري الألماني

شتوتجارت وباير ليفركوزن، 4:30 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر Bein sports hd 3.

لايبزيج وفيردر بريمن، 6:30 بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع على Bein sports hd 3.

الدوري السعودي

الشباب والاتفاق، 7:00 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر SSC HD 1.