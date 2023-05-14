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أرسنال يواجه برايتون وبرشلونة في مهمة حسم لقب الليجا.. جدول مباريات اليوم الأحد بالمواعيد والقنوات الناقلة

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الشارقة - اميمة ياسر -   

تقام اليوم الأحد، الموافق 14-5-2023، عدد من المباريات الهامة والمنتظرة في بطولات ومسابقات مختلفة، على جميع المستويات.

ويخوض مانشستر سيتي مواجهة قوية أمام إيفرتون، على ملعب جوديسون بارك، في إطار الأسبوع 36 من بطولة .

وفي ، يلتقي مع نظيره إسبانيول، على استاد باور 8، ضمن مواجهات الجولة 34 من "الليجا".

ونستعرض لكم جدول مباريات اليوم الأحد بمواعيد والقنوات الناقلة

سيراميكا كليوباترا وغزل المحلة، 8:00 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر Ontime sports 1.

الدوري الإنجليزي الممتاز

مانشستر سيتي وإيفرتون، 4:00 بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع على Bein sports premium hd 1.

آرسنال وبرايتون، 6:30 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر Bein sports premium hd 1.

برينتفورد ووست هام، 4:00 بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع على Bein sports premium hd 2.

الدوري الإسباني

برشلونة وإسبانيول، 10:00 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر Bein sports premium hd 1.

سيلتا فيجو وفالنسيا، 3:00 بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع على Bein sports hd 1.

أتليتكو مدريد وإلتشي، 5:15 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر Bein sports hd 1.

بلد الوليد وإشبيلية، 7:30 بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع على Bein sports hd 1.

الدوري الفرنسي

تولوز ونانت، 4:00 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر Bein sports hd xtra 1.

كليرمونت وليون، 2:00 بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع على Bein sports hd 2.

بريست وأوكسير، 4:00 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر Bein sports hd 4.

مونبيليه ولوريان، 4:00 بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع على Bein sports premium hd 3.

رين وتروا، 4:00 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر Bein sports hd 2.

موناكو وليل، 6:05 بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع على Bein sports hd 2.

مارسيليا وأنجيه، 9:45 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر Bein sports hd 2.

هيلاس فيرونا وتورينو، 1:30 بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع على AD sports premium 1.

فيورنتينا وأودينيزي، 4:00 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر AD sports premium 2.

مونزا ونابولي، 4:00 بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع على AD sports premium 1.

بولونيا وروما، 7:00 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر AD sports premium 1.

يوفنتوس وكريمونيزي، 9:45 بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع على AD sports premium 1.

الدوري الألماني

شتوتجارت وباير ليفركوزن، 4:30 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر Bein sports hd 3.

لايبزيج وفيردر بريمن، 6:30 بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع على Bein sports hd 3.

الدوري السعودي

الشباب والاتفاق، 7:00 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر SSC HD 1.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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