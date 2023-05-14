شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يجتمع بـ أحمد رفعت على هامش استعدادات فيوتشر لمواجهة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص علي ماهر، المدير الفني لفريق فيوتشر، على الاجتماع بأحمد رفعت صانع ألعاب الفريق، على هامش مران الفريق استعداداً لمواجهة سموحة المرتقبة فى الدوري.

وأكد علي ماهر، خلال اجتماعه برفعت، ثقته فى القدرات الفنية للاعب، خاصة أن الفترة المقبلة فى الدوري حاسمة للفريق لتحسين أوضاعه فى جدول مسابقة الدوري وستحتاج إلى تضافر جهود جميع اللاعبين لتحقيق نتائج إيجابية.

وغاب أحمد رفعت عن المشاركة مع فيوتشر فى آخر 3 مباريات بالدوري، وترجع آخر مشاركة لصانع ألعاب فيوتشر إلى 12 أبريل الماضى، وبالتحديد فى مباراة غزل المحلة التى انتهت بفوز فيوتشر بهدف نظيف.

واستأنف فريق فيوتشر بقيادة على ماهر تدريباته استعداداً لمواجهة سموحة فى المباراة التى تجمع الفريقين فى السابعة مساء الثلاثاء المقبل بمسابقة الدورى.

وكان فريق فيوتشر قد تغلب مؤخراً على فريق الأسطول برباعية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات دور الـ 32 بمسابقة كأس مصر، ليتأهل لأول كرة في تاريخه إلى دور الـ 16.

ونجح فريق فيوتشر فى موسمه الأول بالدوري، في حصد بطولة كأس الرابطة بنسختها الأولى، كما اختتم دوري الموسم الماضي في المركز الخامس، ليشارك في الموسم الجاري ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي ودعها من دور المجموعات.

ويحتل فريق فيوتشر المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري برصيد 50 نقطة، وذلك بعدما خاض فيوتشر 26 مباراة، حيث فاز في 13 لقاء وتعادل في 11 مباراة وخسر مباراتين، وسجل لاعبو فيوتشر 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 15.