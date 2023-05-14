شكرا لقرائتكم خبر عن حارس الإسماعيلى يجرى أشعة رنين اليوم قبل جراحة غضروف الركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع محمد فوزى، حارس مرمى النادى الإسماعيلى، اليوم الأحد، لأشعة رنين على الركبة لتحديد موعد جراحة غضروف الركبة بعد الإصابة التى تعرض لها في مباراة الزمالك.

من جانبه، أكد الدكتور مجدي باز، رئيس الجهاز الطبي لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي، أن محمد فوزي، حارس مرمى الدراويش، تعرّض لقطع فى الغضروف الخارجى للركبة خلال مباراة فريقه أمام الزمالك بالدوري الممتاز.

وكشف محمد فوزي تفاصيل إصابته فى مباراة الزمالك وكذلك حقيقة توقيعه لإنبي، مؤكدا أن الإصابة عبارة عن قطع فى الغضروف وسيجرى اليوم أشعة رنين وبعدها ستكون هناك جراحة.

وأضاف فوزي فى تصريحات صحفية، أن عقده مستمر مع الإسماعيلي لمدة موسم إضافى آخر ولاينتهي هذا الموسم، كما تحدث البعض الفترة الأخيرة.

وواصل حارس الإسماعيلي تصريحاته أن ما تردد بأنه قام بالتوقيع لإنبي أمر غير صحيح على الاطلاق، ولا يستطيع القيام بهذا الأمر بسبب استمرار عقده مع الإسماعيلي.

واختتم الحارس تصريحاته بالتأكيد أن أى حديث عن التجديد أو الرحيل مؤجل حتى العودة من الإصابة، وقد يستعيد مستواه ويجدد وقد يرفض النادى تجديد عقده فكل الأمور متاحة

وحقق فريق الإسماعيلي انتصارا ثمينا على الزمالك في بطولة الدوري، بعد 5 سنوات من آخر انتصاراته على الفريق الأبيض، والذى يعود لتاريخ 2 أبريل 2018.

لم يفز الإسماعيلي على الزمالك فى آخر 10 مواجهات منذ لقاء الفريقين يوم 2 أبريل 2018، حينما فاز الدراويش على الفارس الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الدوري سجلها محمود متولى وكريم بامبو وإبراهيم حسن، وسجل هدف الزمالك معروف يوسف.

حقق فريق الإسماعيلى فوزًا غاليًا على الزمالك، بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما، مساء اليوم، السبت، على استاد الإسماعيلية، فى إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدورى.

سجل هدفي الإسماعيلى، ياو أنور فى الدقيقة 20 من عمر اللقاء، وسجل محمد أشرف روقا، لاعب الزمالك، الهدف الثانى للدراويش بالخطأ فى مرماه، وشهدت الدقيقة 38 سجل إبراهيما نداى هدف الزمالك الوحيد.

بهدذه النتيجة يرتفع رصيد الإسماعيلى للنقطة 29 ويستمر فى المركز الـ 14، فيما تجمد رصيد الزمالك عند النقطة 43 ويستمر فى المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى.